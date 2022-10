Cadavere tra i frutteti nel Ravennate: si indaga per omicidio

Si ipotizza l’omicidio sul caso del cadavere del cacciatore trovato fra i frutteti di Ravenna, crivellato da colpi di arma da fuoco.

Sembra che le forze dell’ordine seguano la pista dell’omicidio.

Cadavere ritrovato a Ravenna

Torniamo alla giornata di ieri, in cui il corpo di un cacciatore venne ritrovato nei frutteti della frazione di Castel Bolognese, a Ravenna. L’uomo di 40 anni era uscito di casa intorno alle 16 del giorno precedente per recarsi alla solita battuta di caccia. Appassionato di questo sport, era uscito come faceva spesso per recarsi a una battuta di caccia portando con sé alcuni fucili regolarmente detenuti.

La sera i suoi familiari non lo hanno visto rientrare e subito si sono preoccupati, ma prima di chiamare i Carabinieri hanno deciso di cercarlo nei luoghi da lui frequentati. Le ricerche hanno portato a un tragico epilogo, infatti il 40enne è stato ritrovato senza vita fra i frutteti a pochi metri dalla sua abitazione.

A quel punto sono giunte le forze dell’ordine per rilevare quanto dichiarato nelle telefonate ricevute dai familiari dell’uomo, dove veniva riferito che il cadavere di un uomo giaceva nelle campagne, ucciso a colpi di arma da fuoco.

Secondo quanto ricostruito finora, l’operaio con la passione per la caccia era uscito il girono prima e da quel momento i familiari hanno riferito di non averlo più sentito poiché quando era a caccia non voleva essere disturbato. Attendevano a casa il suo rientro ma di certo non potevano sapere che quella sarebbe stata l’ultima volta che lo avrebbero visto in vita.

La pista dell’omicidio

Le forze dell’ordine hanno formulato diverse ipotesi in merito a cosa possa essere successo al cacciatore ma se in un primo momento si pensava a un incidente durante la caccia, in seguito gli agenti hanno valutato il suicidio.

Ora invece, la pista più accreditata sembrerebbe essere quella dell’omicidio ma ci sono molti punti oscuri da chiarire.

Per far questo i Carabinieri stanno ascoltando quante più persone possibili per capire se da quelle case di campagna qualcuno possa aver sentito o visto qualcosa, anche perché la modalità violenta dell’omicidio non può essere passata inosservata in una zona tranquilla come le campagne del ritrovamento.

Sul corpo del cacciatore 40enne, analizzato a lungo dal medico legale, sono state individuare diverse ferite causate da colpi di fucile a pallini, in particolare quelli fatali sarebbero stati esplosi alla nuca e alla schiena.

Resta un mistero il movente ma anche dove siano i suoi fucili, infatti queste armi con cui era uscito il giorno prima non sono state ritrovate.

Che si sia trattato di un furto finito in tragedia? Non si conosce la risposta al momento, così come non è stata resa nota l’identità della vittima.

A indagare sono i Carabinieri di Castel Bolognese coadiuvati dal Nucleo Investigativo di Ravenna, i quali si stanno concentrando sulla vita privata dell’uomo per capire cosa possa essere accaduto.

Una dinamica tutta da chiarire quindi e un paese sconvolto per un episodio di tale violenza.