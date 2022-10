Mattoni del camino sporchi e pieni di fuliggine, come pulirli: bastano 5 minuti

Esiste un metodo efficace per rendere puliti come nuovi i mattoni e le piastrelle del camino in pochi minuti. Ecco cosa bisogna utilizzare.

In vista del periodo invernale, che secondo gli esperti del meteo dovrebbe arrivare a novembre per poi proseguire con uno degli inverni più freddi dal 2001, tutti quanti stanno già correndo ai ripari per scaldarsi nelle proprie abitazioni.

Seppur quest’anno, ci si deve far i conti con l’aumento del caro energia e si è optato per altre soluzioni alternative, molti italiani non rinunciano all’utilizzo di camini per avere quel tepore tipico dei giorni invernali.

Camino: ecco come pulire i mattoni e le piastrelle

In questi ultimi giorni si è parlato molto della questione dell’uso dei caminetti e di come il fumo sprigionato da esso potrebbe provocare seri danni alla salute dell’uomo e nell’ambiente.

Secondo alcuni studiosi, infatti, alcune micro-particelle di carbonio rilasciate dalla combustione della legna specialmente durante la sua accensione e lo suo spegnimento potrebbero risultare tossiche.

Queste, andandosi a depositare all’interno dell’organismo potrebbero provocare problemi respiratori e occlusioni ai polmoni che con l’andare del tempo ad una continua esposizione potrebbero non funzionare più come prima.

Per questo è consigliabile accendere il camino e spegnerlo con poca gente nei dintorni e facendo arieggiare l’ambiente circostante e stare ben attenti ai residui che si formano e a rimuoverli il prima possibile.

A volte, però, questo sporco si accumula anche sulle piastrelle e sui mattoni del nostro camino e non sempre è facile rimuoverlo anche a causa di una miscela che prende il nome di fuliggine.

Questa sostanza è formata da residui di carbone con sostanze inorganiche e catramose e tende a depositarsi nei camini per via del residuo rilasciato dalla combustione della legna o della sostanza accesa per far funzionare la nostra fonte di calore.

Questa fuliggine, non si presentano come i simpatici e timidi Nerini del buio del film d’animazione Premio Oscar, La Città incantata, dove la protagonista faceva amicizia con gli spiritelli delle ceneri dei camini.

Ma la fuliggine reale, si presenta come una polvere nera ed è tipica della colorazione che vediamo nelle raffigurazioni degli spazzacamini nelle foto d’epoca o nei film in cui è presente questo personaggio, tra cui Bert di Mary Poppins.

Il metodo efficace

Per rimuovere questo sporco dai nostri camini c’è un metodo efficace che prevede l’utilizzo di alcuni componenti e attrezzi che si possono facilmente trovare in casa risparmiando anche soldi e tempo.

Prima di tutto bisogna riempire un secchio di acqua calda e procurarsi una spazzola dalle setole rigide con la quale andremo a rimuovere la sporcizia dalle nostre mattonelle intingendola delicatamente nel secchio.

Successivamente, con una mano tocchiamo i mattoni e verifichiamo che se questi sono ancora sporchi, in tal caso procurarsi una pasta modellabile per bambini e applicarla sulle macchie.

Durante questa operazione, bisogna stare attenti a non levare via lo strato di mattone esterno e successivamente mescolare dell’acqua con del bicarbonato di sodio finché non si ottiene un composto pastoso.

Applicare questa sostanza sui mattoni e strofinare sulle mattonelle e piastrelle del nostro camino per poi risciacquare con dell’acqua calda e verificare se sono rimaste ancora delle macchie ostinate.

Se queste sono presenti, strofinare la spazzola con acqua e fosforato di sodio stando attenti ad indossare dei guanti, in quanto questa sostanza potrebbe corrodere la nostra pelle e provocare bruciature.

Ripassare con dell’acqua calda e se ancora le macchie non si sono levate, utilizzare un prodotto per la pulizia del camino diluendolo con dell’acqua prima di aver letto le istruzioni per l’uso.

Una volta strofinato questo prodotto sulle macchie, risciacquare ancora una volta il camino, e i mattoni e le piastrelle torneranno a splendere come se non avessimo mai acceso la nostra fonte di calore.