Covid-19: il virus non arriva dai pipistrelli, non ci sono le prove

Sono passati due anni dallo scoppio della pandemia di Covid-19 e non si sa ancora quale sia stata l’origine che ha dato il via a tutto. Ma sicuramente non sono stati pipistrelli: ecco perché.

La pandemia di Covid-19 ha stravolto tutto il mondo: inaspettata e veloce, ormai sono due anni che tutta la popolazione mondiale ci convive, ma ancora non si sanno le origini.

Tante sono state le supposizioni, ma una cosa sola è certa: il virus non viene dai pipistrelli, lo dice un nuovo studio degli esperti.

Il Covid-19 non viene dai pipistrelli: ecco cosa dice il nuovo studio

Non ci sono ancora delle prove certe e chiare su quale sia l’origine del Covid-19, il virus che ha colpito ogni parte del globo in questi due anni, che continua a diffondersi seppur più lentamente.

All’inizio della pandemia si era diffusa la notizia che il virus potesse aver avuto origine dai pipistrelli, ma in un nuovo studio pubblicato dall’Università di Tel Aviv questa teoria viene smentita.

Secondo quanto riportato sul prestigioso iScience Journal, i pipistrelli non sono serbatoi di malattie contagiose. Questo si pensa solo perché questi animali sono sierologicamente positivi, sopravvivendo alla malattia sviluppando anticorpi.

Ma non sono più vettori del virus, perché grazie alla loro risposta immunitaria si sono disimpegnati da esso.

Il team che sta dietro a questa ricerca ha esaminato tantissimi articoli e documenti in materia, cercando di dare una risposta a questa teoria, che si è dimostrata falsa.

Quindi da dove ha origine il Covid-19? Sono tante le teorie ma ancora nessuna è stata accertata.

Le altre teorie sull’origine del Covid-19

Tra i collegamenti sull’origine del Covid-19 si è parlato tanto anche del mercato all’ingrosso dei frutti di mare di Wuhan, luogo dove sono stati accertati i primissimi casi prima della pandemia mondiale.

Questo è stato identificato, infatti, come probabile fonte dei primi casi Covid, anche se non si hanno ad oggi prove sufficienti per dimostrarlo.

La ricerca delle origini del Covid-19 non è certo semplice, anche perché ci sono di mezzo pure implicazioni politiche: il governo della Cina non è mai stato del tutto cooperativo sugli studi, cosa che ha complicato molto le ricerche scientifiche in merito.

Non è facile arrivare alla conclusione, ma sicuramente ora dopo due anni di pandemia tutto il mondo sa come combatterlo, tramite i vaccini e i medicinali che si sono scoperti efficaci per guarire la maggior parte delle persone infette.