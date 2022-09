Putin minaccia di rompere l’accordo sull’esportazione di grano ucraino

Il presidente russo Putin sostiene in un forum economico che l’UE ha utilizzato il patto per acquisire cereali che dovrebbero andare in paesi con minori risorse.

Solo un paio di mesi dopo che Kiev e Mosca hanno raggiunto un accordo per sbloccare la fornitura di grano attraverso il Mar Nero, l’unico patto raggiunto in sei mesi di guerra, il presidente russo Vladimir Putin minaccia di infrangerlo. “Forse dovremmo pensare a come limitare l’export di cereali e altri alimenti lungo questa rotta. Mi consulterò su questo argomento con il Presidente della Turchia, il Sig. [Recep Tayyip] Erdogan”.

Putin: “Siamo stati io ed Erdogan a sviluppare un meccanismo per l’esportazione del grano ucraino”

“Dopotutto, continua Putin, siamo stati io e lui a sviluppare un meccanismo per l’esportazione del grano ucraino”, ha annunciato durante il suo intervento al VII Eastern Economic Forum di Vladivostok, dove ha avuto come grande ospite il capo della giunta militare golpista birmana. Mosca sostiene che l’accordo per consentire alle navi da trasporto di lasciare i porti ucraini è stato utilizzato dall’Unione Europea per acquistare grano che dovrebbe andare in paesi con minori risorse.

Questo patto è stato promosso anche dall’Onu, ma, secondo i suoi dati, solo due delle 88 navi hanno finora soddisfatto le esigenze del suo Programma alimentare mondiale se si esclude dal calcolo lo scarico dei cereali in Turchia come passaggio intermedio. “Questa è una bufala della comunità internazionale, una bufala dei partner in Africa e in altri paesi che hanno un disperato bisogno di cibo.

Putin si è anche rivolto nuovamente alla dipendenza internazionale dai fertilizzanti russi per fare pressioni contro le sanzioni imposte. “Le sanzioni sui nostri fertilizzanti e cibo sono state formalmente revocate, ma ci sono ancora delle restrizioni.

È una situazione delicata: non ci sono sanzioni dirette contro i nostri prodotti, ma ci sono restrizioni legate alla logistica, al noleggio delle barche, ai trasferimenti di denaro e alle assicurazioni”, ha detto prima di avvertire che la mancanza di mezzi per la raccolta “può portare a un’azione umanitaria senza precedenti”.

Accompagnato dal capo della giunta militare birmana che un anno e mezzo fa ha messo in scena un colpo di stato, Putin ha affermato che la Russia ha “deliberatamente” preso la decisione di lanciare la sua offensiva sull’Ucraina perché oggi ritiene impossibile risolvere pacificamente i conflitti internazionali . “Non abbiamo perso né perderemo nulla.

Dal punto di vista di quanto guadagnato, posso dire che il vantaggio principale è stato il rafforzamento della nostra sovranità. Ovviamente c’è una certa polarizzazione sia nel mondo che all’interno del Paese, ma penso che questo sia vantaggioso per noi”, ha aggiunto. “Il diritto internazionale è sempre violato”, è stata la giustificazione di Putin per la sua offensiva. “Molte persone affermano che la Russia viola il diritto internazionale. Non è vero.

Chi ha iniziato la guerra in Iraq senza l’approvazione delle Nazioni Unite?

Chi ha iniziato la guerra in Iraq senza l’approvazione delle Nazioni Unite? Chi ha distrutto la Jugoslavia con pretesti ben intenzionati? Quali regole? Cosa hanno inventato? Dove hanno preso queste regole? Lasciali vivere secondo loro”, ha avvertito Putin. Il presidente ha partecipato al forum durante un tour dell’estremità orientale del Paese. Il giorno prima, ha assistito alle manovre di Vostok 2022 insieme al suo ministro della Difesa, Sergei Shoigu, e al suo capo di stato maggiore, Valeri Gerasimov.

Le esercitazioni, ridotte da 200.000 a 50.000 soldati quest’anno, hanno coinciso con contrattacchi ucraini separati nell’area a sud di Kherson ea nord-est di Kharkiv.“Dopo ripetuti tentativi di risolvere pacificamente il problema [ucraino], la Russia ha deciso di rispondere allo stesso modo, con una risposta speculare, proprio come ha agito il nostro potenziale nemico, e lo abbiamo fatto deliberatamente con mezzi armati.

Tutte le nostre azioni mirano ad aiutare le persone che vivono nel Donbas”, ha detto Putin, ripetendo il suo resoconto che le proteste di Maidan nel 2014 hanno portato a un presunto “genocidio” nel Donbass da parte del “regime di Kiev”, il governo. che lo stesso Cremlino ha riconosciuto in sia le elezioni presidenziali del 2014 che quelle del 2019. Inoltre, questo pretesto di uccisione sistematica non corrisponde ai dati forniti dalle Nazioni Unite.

Dei quasi 13.400 decessi confermati tra il 2014 e il 2021, un totale di 3.404 erano civili e il resto militari. Di questi, la stragrande maggioranza (3.039 civili) ha perso la vita durante la fase attiva della guerra (2014-2015) su entrambi i lati del fronte. Da allora, quasi tutti gli incidenti sono stati causati da mine o bombardamenti vicino alla linea di contatto.

A titolo di confronto, lo scorso anno sono morti 25 civili, “la cifra annuale più bassa nell’intero periodo del conflitto”, secondo l’ONU, mentre nei primi sei mesi di questa guerra, tra il 24 febbraio e il 22 agosto di quest’anno, a almeno 5.587 civili sono stati uccisi, quasi il doppio rispetto agli otto anni precedenti. “Anche se le cifre potrebbero essere notevolmente superiori”, avvertono le Nazioni Unite a causa della mancanza di informazioni in alcune zone di combattimento.

D’altra parte, il presidente russo ha rivolto un messaggio anche al capo della diplomazia europea, Josep Borrell. “Se aveste vissuto in Spagna negli anni ’30 e avessi sentito la frase ‘In tutta la Spagna il cielo è sereno’, il segnale che ha dato inizio al colpo di stato del generale Franco, avresti preso le armi? E da che parte starebbe? (…) Secondo me sarebbe dalla parte dei golpisti, così come oggi sostiene i golpisti in Ucraina”, lo ha accusato Putin a seguito di dichiarazioni dell’alto funzionario che Bruxelles considera fraintese . Secondo la Commissione europea, Borrell è stato tradotto male citando un altro politico che ha affermato che la Russia oggi è “uno stato fascista”.