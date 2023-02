Costa di più lavare i piatti a mano o usare la lavastoviglie? La risposta è inaspettata

Lavare i piatti a mano costa di più che lavarli in lavatrice? La risposta che danno gli esperti è completamente inaspettata tanto da voler poi cambiare il proprio stile di vita.

Che sia per mancanza di tempo o comodità, ci sono moltissime persone che preferiscono lavare i piatti in lavastoviglie anziché a mano. In un momento dove le bollette di fine mese sono altissime, diventa obbligatorio conoscere bene tutti i costi che possono impattare in bolletta a fine mese. Per esempio, quasi nessuno sa nello specifico se conviene di più lavare i piatti a mano o in lavatrice? La parola agli esperti.

Lavare i piatti a mano o in lavastoviglie: quale metodo costa di più

Il rincaro dei costi in bolletta è oramai un dato di fatto, con importi che arrivano alle stelle e persone che non riescono a pagare la somma dovuta nei tempi prestabiliti. Le famiglie italiane desiderano conoscere i costi e i consumi nel dettaglio, regolando al meglio il proprio stile di vita sino a cambiarlo completamente.

Gli elettrodomestici oggi sono un must in ogni casa, non solo per velocizzare quanto possibile le faccende domestiche ma anche per una pulizia più approfondita. Il lavaggio dei piatti può avvenire direttamente a mano oppure in lavastoviglie, ma quello che deve realmente preoccupare sono i costi di fine mese.

Si parte da un punto essenziale, infatti i costi delle bollette variano per fattori differenti come il contratto sottoscritto, la classe energetica dei vari elettrodomestici e l’uso intelligente o meno che ne viene fatto. Stesso discorso per l’acqua, con costi che sono differenti a seconda del Comune dove si risiede.

Come conviene lavare i piatti?

Gli esperti vogliono dare una risposta agli utenti che chiedono come convenga lavare i piatti a casa. Se si usa la lavastoviglie è importante mettere l’accento sul consumo di acqua e di energia elettrica.

Ovviamente se si tratta di un elettrodomestico di Classe A il consumo di acqua è ridotto, sino a 14 litri. Per tutti gli altri elettrodomestici non nuovi si può arrivare ad un consumo sino a 40 litri di acqua.

Per chi lava a mano i piatti ogni giorno, si potrebbe arrivare ad un consumo di 90 litri con dispersione maggiore di detersivo per i piatti nell’ambiente. Insomma, gli esperti consigliano di usare la lavastoviglie nel momento in cui si hanno molti piatti da lavare e una famiglia numerosa, evitando di farlo a mano.

Al contrario, se si usano pochi piatti al giorno è preferibile adottare la soluzione manuale risparmiando notevolmente sulla bolletta di fine mese.

Per quanto riguarda l’energia elettrica, la lavastoviglie moderna consuma sino a 2200W, consumando per ogni lavaggio sino a 1,6Kw/h. Il consiglio è di usare questo strumento in modalità ECO così da risparmiare in bolletta e strizzare l’occhio all’ambiente.