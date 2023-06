Cospargilo sotto le zucchine, cresceranno all’infinito: ne raccoglierai un sacco

Cospargilo sotto le zucchine, in tal modo potranno crescere all’infinito e tu potrai raccoglierne tantissime. Ecco cosa fare per raggiungere questo risultato.

Per chi si dedica alla coltivazione di queste deliziose verdure, c’è un modo semplice e allo stesso tempo valido, per ottenere un ricco raccolto di zucchine. Cospargendo questo determinato ingrediente sul terreno cresceranno all’infinito lasciandovi completamente soddisfatti dei risultati ottenuti. Ecco come fare.

Cospargilo sotto le zucchine

Come accennato nelle prime righe, si parlerò di un metodo che vi potrà essere utile per poter avere a vostra disposizione una particolare categoria di ortaggi e in grandi quantità: le zucchine.

Chi effettuerà questa tipologia di coltivazione non potrà che restare strabiliato/a dal quantitativo spropositato di zucchine che si riuscirà a ottenere, poiché si tratta di un trucco utile, molto apprezzato e utilizzato.

Cosa fare, quindi, nel concreto? Cosa utilizzare?

Per dare il via alla procedura, avrete bisogno di un primo ingrediente che generalmente è presente in ogni cucina: il riso.

Vi serviranno tre cucchiai di questo ingrediente, che andrete a versare nel contenitore del frullatore.

Successivamente vi serviranno due compresse di carbone attivo da aggiungere al riso e a questo punto potrete procedere, tritando bene entrambi gli elementi.

Una volta macinati i primi due ingredienti, andrete a versare nel composto ottenuto un litro di acqua per frullarlo insieme ai precedenti due prodotti.

A questo punto bisognerà diluire in un paio di litri di acqua, per un totale complessivo di 3 litri per poi versare il composto liquido in modo parziale in un bicchiere.

Questa vi servirà per innaffiare sotto la radice della pianta una volta in 25/30 giorni. Cospargilo sotto le zucchine, quindi, poiché in presenza di una soluzione molto efficace proprio per una crescita superiore della pianta di zucchine.

Cospargilo sotto le zucchine: indicazioni riguardanti le fasi di altre procedure

Quella presentata non è, però, l’unica procedura che si può utilizzare per raggiungere questo scopo: qui di seguito infatti vi parleremo di altri trucchi fai da te molto validi in tal senso.

Riso e uovo

Eccone un altro: a 3 cucchiai di riso provate ad aggiungere un uovo con incluso il guscio. Versate in aggiunta 2 litri di acqua e lasciate così per 6 ore, per poi frullare l’insieme di questi elementi.

Filtrate la soluzione ottenuta, versandola in un recipiente contenente 1 litro di acqua. Così da avere pronta una soluzione madre di 3 litri.

Versate parte della soluzione in un bicchiere, da poter poi usare sotto la radice.

Fette biscottate e acqua

Un altro prodotto fai da te a cui si può fare affidamento è quello che segue: vi basterà versare un cucchiaio di fette biscottate sbriciolate in un contenitore, aggiungendo 3 litri di acqua.

Frullate, tenendo poi a riposo il composto per 24 ore. A questo punto si andrà a versare la soluzione in un bicchiere filtrandola, che vi servirà per innaffiare sotto alle radici una volta ogni 25/30 giorni.

Insomma come vedete sono diversi i metodi che si possono adoperare per raggiungere questo scopo, come quello che segue costituito da un cucchiaino di soda unito a un cucchiaino di pepe e a 3 litri di acqua.

Frullate tutti gli ingredienti e dopo 6 ore usate un bicchiere di questo composto da versare sotto la radice una volta ogni 25/30 giorni.

Ultimi trucchi e consigli per un buon raccolto

Presentiamo l’ultima soluzione che vi consentirà dopo poco tempo di poter contare su una crescita di ortaggi incredibile.

Con la buccia di due cipolle e una foglia di alloro unite a un litro di acqua, frullando tutto insieme potrete ottenere una soluzione naturale perfetta da utilizzare sotto la radice delle piante di zucchine una volta in 25/30 giorni.

Per un buon raccolto di zucchine, un contadino consiglia di realizzare un composto con un cucchiaio di chiodi di garofano da macinare.

In tal senso occorrerà prendere dalle 5 alle 7 foglie di aloe per poi tagliarle a pezzetti; aggiungerle poi ai chiodi di garofano e a un litro di acqua.

Alternativamente potrete usare un composto realizzato con un cucchiaino di aceto di mele e un litro di acqua, per un raccolto straordinario fino a fine ottobre.

Qualcosa sulle zucchine: cosa sono

In questo articolo abbiamo messo in evidenza i vari metodi per poter avere in grandi quantità le tanto amate zucchine, ma cosa sono e perché sono così tanto ” desiderate”?

Iniziamo con il dire che sono delle verdure tipiche della stagione estiva e si presentano con una forma allungata e un colore verde.

Queste hanno un sapore così delicato che in molti le utilizzano per preparare varie ricette sia come contorno che per preparare degli ottimi primi.

Le zucchine sono la scelta ideale per chi vuole mantenere una buona gestione del proprio peso, poiché non contengono molti zuccheri e sembrano invece contenere tanta acqua.

Inoltre contengono molte vitamine tra cui la A e la C e minerali come il magnesio.

Non stupisce, dunque, che le zucchine rappresentino uno di quei prodotti molto amati, specialmente nella stagione estiva, ma non solo. Ecco che se siete proprio tra quelli che le amano, i metodi appena presentati possono solo che tornarvi utili.