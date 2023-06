Moto GP Mugello, vince Pecco Bagnaia: secondo Martin, terzo Zarco

Pecco Bagnaia ha vinto il Gran Premio del Mugello. Secondo Martin, terzo Zarco mentre chiude quarto Marini.

Conclude con il grande slam Pecco Bagnaia. Il Campione del mondo vince il Gp d’Italia, dominando al Mugello dal record della pista, la pole position di sabato mattina e la vittoria in Sprint Race, sempre di sabato. Ciliegina sulla torta la vittoria in gara, condotta dal primo giro fino all’ultimo davanti a tutti. Il campione del mondo vince davanti a Martin e Zarco, quarto Luca Marini, che sfiora il podio.

Un primo giro emozionante, soprattutto per la prima posizione, al Mugello. È Jack Miller a insidiare il primo posto di Pecco Bagnaia, che concede l’esterno alla prima staccata. Il ducatista però riesce a tenere l’intero alla seconda staccata, rimettendo le ruote davanti all’australiano. Si chiude un weekend perfetto per Bagnaia e per la Ducati, che domina tutte le fasi, dalle qualifiche alla Sprint, fino al GP.

He kept @PeccoBagnaia well under pressure, but it just wasn’t enough to get him 😅@88jorgemartin brings home a remarkable 2nd place 🥈#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/RrtiUBZOsQ

