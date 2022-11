By

Una storia a lieto fine proprio sul finale. Proprio come accade nelle favole. E’ successo in Inghilterra, quando Hudie Cotton insieme alla sua famiglia hanno tumulato nel loro giardino privato quello che credevano fosse il corpo del loro cane Maisie.

Due giorni dopo la sepoltura le lacrime di dolore e tristezza si sono trasformate in un pianto di gioia perché hanno visto ritornare a casa il loro familiare peloso a quattro zampe, una simpatica spinger spaniel di 9 anni.

La vicenda del cane ritrovato vivo

La storia di Maisie è una di quelle favole a lieto fine che vale la pena di raccontare. Lo scorso 5 novembre nell’Inghilterra orientale, nella zona di Melton, Codie Hutton aveva deciso di sostare la sua auto per far fare una passeggiata al suo cane, una spinger spaniel di 9 anni.

In Gran Bretagna, quel giorno è un festivo, perché si festeggia la Bonfire night, una giornata dedicata a spettacoli pirotecnici, una tradizione viva da secoli, illuminando il cielo di una miriade di colori.

Un boato inaspettato, ha fatto terrorizzare il cane Maisie, la quale è fuggita dall’auto ed è scappata tra i campi. A nulla sono servite le ore di ricerche per ritrovare la spinger spaniel.

Tanta la preoccupazione della famiglia Cotton dopo le numerose segnalazioni ricevute in cui avevano avvistato il cane lungo delle strade principali trafficate da auto e pericolose per la sua incolumità.

Due giorni dopo la scomparsa il ritrovamento di un corpo schiacciato che sembrava somigliasse a Maisie.

Il lieto fine

Proprio quando Hudie Cotton e la sua famiglia sembravano aver perso le speranze, la storia della scomparsa del loro fido a quattro zampe si è conclusa nel migliore dei modi. Sono passati dal dolore alla gioia nel giro di due giorni.

Dopo 48 ore di ricerca era arrivata la segnalazione di un corpo privo di vita di un peloso che potesse somigliare alla loro Maisie per una notevole somiglianza alla coda, le macchie sulle zampe e al luogo del ritrovamento vicino ai luoghi dove era stata avvistata.

Una brutta notizia che ha gettato nello sconforto la famiglia Cotton che si sono mobilitati per rendere omaggio alla loro cagnolina di 9 anni, riunendosi con le persone più care in un momento di lutto. Una piccola cerimonia funebre nel proprio giardino per tumulare il corpo del loro amato cane. Un lutto che fortunatamente è durato davvero poco, perché nel giro di 24 ore erano arrivati nuovi avvistamenti che facevano ben sperare.

La seconda parte delle ricerche, infatti, ha dato esito positivo: ad aiutare la famiglia una squadra di volontari di una associazione canina ma a ritrovarla in uno stato di buona salute sono stati dei coniugi nei paraggi di una scuola elementare.

Il ritorno a casa

Maisie dopo 5 giorni e più di 30 chilometri percorsi da sola è tornata a casa dalla sua famiglia. Una gioia difficile da spiegare a parole. La cagna nonostante qualche infezione gode di ottima salute.

Hudie Cotton in un post pubblicato nella sua pagina social ringrazia tutti coloro che l’hanno aiutata nelle ricerche e ha aggiunto che non dimenticherà mai questi giorni che sono sembrati come un giro sulle montagne russe.