Foglia di alloro nel secchio del mocio: perché le casalinghe hanno iniziato a farlo

Ecco perché dovreste sempre mettere le foglie di alloro nel secchio del mocio. Nessuno si aspettava che fosse così efficace.

Vi sveliamo tutto su questo metodo davvero rivoluzionario che nessuno credeva che fosse anche altrettanto economico. Si tratta di aggiungere alcune foglie d’alloro all’interno del tradizionale secchio del mocio, per rendere la vostra casa splendente come non la avevate mai vista prima d’ora. Nessuno si sarebbe mai aspettato che fosse così semplice.

Pulire la casa e mantenerla fresca

Mentre si pulisce la casa, è assolutamente fondamentale dedicarsi ampiamente anche al lavaggio dei pavimenti. Spazzare il pavimento, dopodiché procedere con il suo lavaggio sono delle pratiche essenziali anche se spesso sottovalutate.

Pulire il pavimento di casa è importantissimo per eliminare la carica batterica della propria dimora. Proprio per questo oggi vi sveliamo un metodo che vi aiuterà a mantenere il vostro pavimento sempre fresco a profumato utilizzando l’alloro.

Prima, però, vogliamo darvi dei semplicissimi accorgimenti che siamo sicuri che vi serviranno. Innanzitutto, vi raccomandiamo di lavare il pavimento di tutta la casa al bisogno o almeno una volta alla settimana.

Spazzate il pavimento, dopodiché lavatelo bene con uno straccio oppure con il classico mocio. Cambiate l’acqua più volte ed evitate di lasciarla riposare per troppo tempo per prevenire i cattivi odori.

Lavate anche il mocio più volte, anche in lavatrice, prima e dopo ogni utilizzo, per far sì che la casa risulti davvero pulita e profumata in modo impeccabile.

Mettete l’alloro nel secchio del mocio

Sono tantissime le persone che si chiedono perché dovrebbero mettere l’alloro nel secchio del mocio e oggi vi sveliamo il motivo. Innanzitutto, dovete sapere che questa pianta riesce a conferire a qualsiasi superficie un profumo molto fresco.

L’alloro, inoltre, possiede delle grandi proprietà antibatteriche, che permetterebbero al pavimento di rimanere per vario tempo libero da germi e batteri.

L’alloro è anche una pianta che funge da deterrente per moltissimi insetti. Per questo motivo, il suo utilizzo è particolarmente raccomandato durante il periodo estivo, quando molti insetti tendono a invadere le nostre case.

Questa pianta è anche in grado di lucidare tutte le superfici su cui viene applicato. Infine, trattandosi di una pianta molto comune e facilmente reperibile nelle case della maggior parte degli italiani, si rivela una soluzione economica.

Utilizzare l’alloro come pianta per la pulizia dei pavimenti, quindi, è una scelta davvero ottima sotto tanti punti di vista, come quelli dell’igiene e dei costi. Scegliendo l’alloro, rinuncerete all’utilizzo di prodotti chimici, spesso inquinanti, per la pulizia della casa.

Ma come potete utilizzarlo? Tutto quello che dovrete fare è semplicemente versare dell’acqua calda all’interno del secchio del mocio e spezzettare 2 o 3 foglie di alloro. Lasciate riposare il tutto, dopodiché procedete con la normale pulizia del vostro pavimento di casa.

Una volta fatto ciò, non serve che diate un’ulteriore passata di mocio con un prodotto disinfettante chimico. In base a tante opinioni, infatti, il passaggio con acqua e alloro dovrebbe rivelarsi sufficiente sia per lavare che per disinfettare e profumare tutta la casa.