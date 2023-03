La presenza di Giorgia Meloni alla festa di compleanno, a sorpresa, di Matteo Salvini: cosa è successo e quali sono state le reazioni.

Una festa di compleanno a Monza, per il cinquantesimo compleanno di Matteo Salvini, con ospiti illustri tra cui anche la premier. Il leader leghista e Giorgia Meloni si lasciano andare ad un duetto canoro.

Matteo Salvini e Giorgia Meloni: polemiche dopo la festa di compleanno

Questione di stile, ma non solo, durante in un periodo evidentemente complicato. A poche ore dalla conferenza stampa di Cutro – successiva al Cdm – Matteo Salvini e Giorgia Meloni continuano a ricevere polemiche, inaspritesi adesso dopo l’esibizione canora al compleanno del vicepremier. Ma andiamo con ordine.

Il presidente del Consiglio in queste settimane è finito inevitabilmente nell’occhio del ciclone, dopo la tragedia di Cutro. Il momento era già caldo tra lotte alle Ong e con la questione migranti tornata in cima alla lista del governo di centrodestra, decreti e nuove leggi; e il naufragio che ha causato la morte di 79 persone – ritrovato il corpo di un altro bambino nella mattinata di oggi – ha scatenato altre critiche.

Ma le “ricostruzioni” dei media e degli oppositori politici non sono piaciute a Giorgia Meloni, che ci ha tenuto a scrollarsi di dosso ogni responsabilità di quanto avvenuto, scontrandosi in conferenza stampa post Cdm in Calabria con diversi giornalisti su tale tema e mostrando senza nemmeno nasconderlo troppo una certa insofferenza. Ad amplificare il clima di tensione ci hanno pensato sicuramente le semplificazioni di Piantedosi negli attimi subito successivi alla tragedia, con quel: “Io non sarei partito nemmeno in condizioni disperate”. Insomma, in questo polverone anche la forma, l’apparenza, chiede la sua parte.

Si arriva dunque alla giornata di ieri, e al compleanno di Matteo Salvini. Il leader leghista ha compiuto 50 anni lo scorso 9 marzo, e in suo onore è stata organizzata addirittura una festa a sorpresa, festeggiata con amici e anche qualche collega illustre. Durante i festeggiamenti – ai quali erano presenti anche Silvio Berlusconi, Giancarlo Giorgetti, Antonio Angelucci – il giornalista Nicola Porro ha ripreso con il cellulare durante un duetto canoro al karaoke proprio la premier e il festeggiato, sulle note di “La canzone di Marinella”.

Immagini che hanno fatto discutere, vista la delicatezza del momento e considerato il vortice di polemiche. Questione di stile, probabilmente, ma anche di sensibilità – sorvolando sulla canzone di De André, che cantava di una ragazza immigrata dalla Calabria al Nord, diventata prostituta e ritrovata senza vita in un fiume come ha fatto notare Selvaggia Lucarelli nel condividere il video.

I due cristiani Meloni e Salvini non vanno a Cutro a pregare davanti alle bare, ma a Cutro senza volerle vedere. E poi la sera un po’ di karaoke al compleanno di Salvini, cantando la canzone di Marinella, ispirata alla storia di una emigrata calabrese trovata morta in un fiume. pic.twitter.com/xvVWq84j4b — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) March 11, 2023

Scegliere di festeggiare dopo il naufragio, di mostrarsi in quel contesto, dopo la frustrazione mostrata durante la conferenza stampa – giusto qualche ora prima – non poteva non far discutere.

Tajani difende Salvini e Meloni, duro il PD: “Disumanità e cinismo”

Dure le parole di Simona Malpezzi, contro i vertici del governo che si sono ritrovati, tra selfie al ristorante e duetti, a festeggiare una festa di compleanno ma che non trovano poi il tempo per incontrare le famiglie delle vittime, che non hanno reso omaggio ai morti, che non hanno partecipato al corteo di ieri sulle spiagge di Cutro – al quale hanno presenziato 5mila persone. “Non hanno reso omaggio ai morti di Cutro, hanno messo in piedi una patetica messinscena, cambiato gli impegni istituzionali per andare a cantare alla festa di Salvini. Disumanità, cinismo” ha commentato la capogruppo del Pd al Senato.

E no, non è nemmeno una questione di “i leader politici sono persone normali” come ha provato a spiegare Tajani nella mattinata di oggi.

Il ministro intervenuto in radio ha infatti difeso i suoi alleati, parlando di strumentalizzazione: “Giorgia Meloni va ogni tanto anche a trovare i suoceri a Monza. Non vedo nulla di strano in quello che è accaduto. Certamente c’è una strumentalizzazione”,

Ma strumentalizzazioni o no, è innegabile che Giorgia Meloni e Matteo Salvini abbiano prestato ancora una volta il fianco alle critiche.