Iniziano oggi ufficialmente le riprese di Mare Fuori 4, la serie prodotta da Rai Fiction e Picomedia che ha avuto un grandioso successo di pubblico. Ecco cosa c’è da sapere prima dell’arrivo delle nuove puntate.

È ufficiale, Mare Fuori 4 è finalmente in produzione e il cast confermato per la nuova stagione si trova già sul set a Napoli per girare le nuove puntate.

La serie, prodotta da Rai Fiction e Picomedia, è uno dei grandi successi degli ultimi anni, diretta da Ivan Silvestrini, che è attesissima da migliaia di fan italiani che non attendono altro di sapere cosa succederà ai ragazzi dell’IPM di Napoli. Ma cosa sappiamo sulla nuova stagione?

Mare Fuori 4, iniziano le riprese

Dopo lo straordinario successo che ha segnato le prime tre stagioni di Mare Fuori, iniziano oggi le riprese della quarta stagione a Napoli, dove è stato allestito il set ufficiale dello show.

Già da qualche giorno, come i più attenti hanno avuto modo di notare, sui social sono apparsi alcuni contenuti girati e immortalati dal cast sul set, ma la notizia oggi diventa ufficiale.

Ivan Silvestrini sarà nuovamente il regista di questa stagione, riconfermato dopo che Mare Fuori è diventato un vero e proprio fenomeno.

Le nuove puntate probabilmente arriveranno in tv tra febbraio e la primavera del 2024, quindi c’è ancora un bel po’ da attendere ma sicuramente in questi mesi, come già successo in passato, arriveranno delle anticipazioni dal set.

L’attesa è davvero tanta, soprattutto perché i fan sono rimasti col fiato sospeso dopo l’ultima puntata di Mare Fuori 3: Rosa (Maria Esposito) e Carmine (Massimiliano Caiazzo) sembravano pronti a coronare il loro sogno d’amore ma Don Salvatore (Raiz), papà di Rosa Ricci, li ha interrotti.

La scena finale lascia tutti col fiato sospeso, in quanto l’inquadratura si sposta dai protagonisti e improvvisamente si sente uno sparo. Cosa sarà successo? Sarà rimasto ferito qualcuno?

Un mistero che dovremmo aspettare almeno un anno per scoprire cosa riserveranno le nuove puntate, ma intanto ecco cosa sappiamo su questa nuova stagione.

Chi tornerà e qualche anticipazione sulla quarta stagione

Nonostante non si sa nulla sulla trama e sul futuro delle storie dei protagonisti di Mare Fuori 4, sappiamo chi tornerà nel cast.

Tra i beniamini dei fan rivedremo Massimiliano Caiazzo, diventato l’idolo delle più giovani, Maria Esposito, Matteo Paolillo, Carmine Recano, Artem Tkachuk, Giovanna Sannino, Kyshan Wilson, Ludovica Coscione, Clara Soccini e Clotilde Esposito.

Non vedremo tornare Nicolas Maupas ovvero Il Chiattillo, Valentina Romani nei panni di Naditza e anche Carolina Crescentini, che per tre stagioni ha interpretato la direttrice Paola Vinci.

Ci saranno, però, delle new entry come Valeria Andreanò, vista già nell’ultima puntata della terza stagione, che a quanto pare è la sorella minore della neo direttrice dell’IPM, Sofia Durante.

Queste le notizie certe al momento, ma le domande sono ancora tante: oltre al destino di Carmine e Rosa, il pubblico vuole sapere cosa succederà a Edoardo Conte e soprattutto chi sceglierà tra sua moglie Carmela e Teresa, la ragazza di cui pare si sia innamorato.

Inoltre, cosa succederà ora che Cucciolo (Francesco Panarella) dovrà affrontare la sua omossessualità con il fratello minore Micciarella?

Tutte domande senza risposta che, di certo, avremo in Mare Fuori 4.