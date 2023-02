“Corrente gelida dalla Scandinavia”, il comunicato di Giuliacci: dove sbarcherà

By

Secondo il nuovo comunicato del Colonnello Giuliacci una corrente di aria gelida proveniente dalla Scandinavia sta per arrivare in Italia. Ecco le regioni interessate.

Il freddo gelido che sta travolgendo l’Italia e che sembra non arrestarsi avrà ancora un periodo in cui esporrà il massimo della sua efficacia e che continuerà a far tremare tanti italiani.

Nelle scorse settimane abbiamo avuto delle temperature molto basse, nonostante in alcune regioni c’è stato del bel tempo con delle giornate soleggiate le temperature sono rimaste poco superiori ai 10°.

Meteo: ecco quando arriverà la corrente gelida in Italia

Nel corso del 4 febbraio, in alcune città del Nord come Como e Milano, si sono verificati episodi di venti caldi che hanno innalzato le temperature per poi provocare un calo termico verso la sera e il giorno seguente.

Non c’è da meravigliarsi, perché come fu indicato nei mesi scorsi, l’inverno 2022-2023 sarebbe stato uno dei più freddi mai avuti negli ultimi 22 anni e infatti cosi si è rivelato con temperature che non si vedevano da anni.

Episodi di nevicate e piogge abbondanti si sono verificate in quasi tutta la Penisola verso la fine di gennaio mentre nel periodo delle feste c’è stato un clima mite che ha permesso di trascorrere le festività in tranquillità.

Adesso, a ridosso del Carnevale sembra che le cose non vogliono cambiare e che il freddo persista, ma non c’è bisogno di preoccuparsi, perché nonostante continui ad essere presente ben presto ce ne libereremo.

Deve solo finire il suo ciclo e quindi, ci saranno altre ondate di gelo che si verificheranno nel nostro territorio, come ci dice il Colonnello Giuliacci nel suo ultimo comunicato dove ci spiega che c’è un nocciolo d’aria fredda che percorrerà l’Italia.

Le regioni interessate

Questa massa d’aria, proveniente dalla Scandinavia e che sta percorrendo la Russia, passerà dall’Italia e darà un crollo termico con impatti notevoli su alcune regioni con episodi di nevi a bassa quota anche in pianura. Il maltempo arriverà nel Nord a partire dal 6 febbraio.

Successivamente farà visita in Piemonte e in Emilia-Romagna con poche precipitazioni lungo il nord del Po mentre le regioni maggiormente interessate saranno Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Tra il 7 e l’8 febbraio, la neve potrebbe arrivare anche lungo le coste e potrebbe durare vari giorni, con episodi di precipitazioni in alcune zone che sono rimaste in ombra e che potrebbero vedersi arrivare un’ondata di neve.

Principalmente, il freddo interesserà anche la Puglia e la Basilicata e verso fine settimana, le cose dovrebbero migliorare a partire da sabato 11 febbraio fino ad avere un metà mese che tornerà ad essere soleggiato.

Dopo questo periodo, il freddo andrà repentinamente a svanire e sembra che ci sarebbe il terreno fertile per dare il via alla primavera che come ricordiamo arriverà solo nella seconda metà di marzo.

Non è escluso, che, il freddo gelido potrebbe tornare sulla nostra Penisola, per questo è consigliabile che si torni a consultare le previsioni meteo sotto i giorni interessati per capire se le condizioni sono rimaste uguali o se qualcosa è cambiato.