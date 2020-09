Coronavirus: record di positivi nel mondo nelle ultime 24 ore

Nuovo record di positivi da Coronavirus a livello globale. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, i nuovi positivi sono stati 307.930 nelle ultime 24 ore, il dato più alto dall’inizio della pandemia. In base agli ultimi dati della Johns Hopkins University, il Covid-19 è responsabile o concausa della morte di oltre 921mila persone.

Il direttore dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha anche cambiato le indicazioni, risalenti allo scorso marzo, sconsigliando di salutarsi con il gomito perché non consente di osservare la distanza di sicurezza di almeno un metro. “Salutando le persone, è meglio evitare di toccarsi con i gomiti perché questo ti fa stare a meno di un metro di distanza dall’altro. A me piace mettermi una mano sul cuore per salutare le persone in questi giorni“, ha scritto l’economista Diana Ortega, in un messaggio ritwittato da Ghebreyesus.

Coronavirus: La situazione globale

Gli Stati Uniti figurano come il Paese più colpito dall’epidemia da Coronavirus, con 6,49 milioni casi positivi accertati. In base alle informazioni ufficiali fornite, l’India è al secondo posto con 4,75 milioni di casi. In successione troviamo il Brasile con 4,31 milioni e dove è stata comunicata la completa guarigione del Presidente Bolsonaro dopo oltre due mesi.

In Europa le cose non vanno poi così meglio. In Spagna e Francia si contano migliaia di casi giornalieri. Una situazione che ha spinto anche il cancelliere austriaco Sebastian Kurz a parlare di “inizio della seconda ondata” di contagi nel Paese. Kurz ha invitato tutti a rispettare le regole, prospettando ulteriori strette, se i positivi continuassero ad aumentare. In Germania i contagi salgono a 259.428, come rende noto il Robert Koch Institut. La Russia, nelle ultime ore ha registrato altri 5.449 casi e il totale sale a 1.062.811 contagi. L’Italia compare al 19esimo posto. Intanto, il Premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha annunciato tre settimane di lockdown in Israele, a partire da venerdì prossimo.

Anche in Indonesia, a Giacarta, torna il lockdown per circa 10 milioni di abitanti per almeno due settimane. La capitale indonesiana ha registrato 54.000 casi dall’inizio della pandemia, quasi un quarto del totale nazionale delle infezioni accertate, e ha superato i 1.390 morti. Il sistema sanitario è messo a dura prova.

Ultimi aggiornamenti dall’Italia

In base agli ultimi aggiornamenti, calano i casi di positività per Coronavirus a 1.458. Va sottolineato che i tamponi analizzati sono stati 72.143. In generale aumentano però i casi identificati grazie alle attività di screening, che passano da 50.351 a 51.186.

Sono 91 in più in un giorno i ricoverati con sintomi, cioè 2.042 in totale. Salgono anche i connazionali positivi in terapia intensiva: 5 in più in 24 ore, con 187 posti occupati. Aumentano anche gli italiani contagiati in isolamento domiciliare: 36.280 da Nord a Sud, 910 in più in 24 ore. Un lieve calo rispetto alla giornata precedente si è verificato anche per i guariti: se ieri erano infatti 759, oggi il numero dei guariti si limita a 443.

