Coronavirus: positivi Mariastella Gelmini, Davide Crippa e Francesco Lollobrigida

Il capogruppo di Forza Italia alla camera, Mariastella Gelmini, il capogruppo del Movimento 5 Stelle, sempre alla camera, Davide Crippa, e il capogruppo di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida, sono risultati positivi al Coronavirus.

Gelmini: “Scoperto questa mattina”

La deputata ha dato la notizia tramite Facebook: “Tra poche ore avrei dovuto prendere un volo, per andare a Cosenza a dare l’ultimo saluto a Jole Santelli. E invece niente. Anche io sono positiva al Covid, l’ho scoperto stamattina. Sto bene, al momento non ho alcun sintomo. Sono stata super attenta in queste settimane, ma questo virus è subdolo e pericoloso. Massima precauzione e rigore: le uniche ricette per sconfiggerlo. Supereremo anche questa“. Gelmini non potrà dunque partecipare al funerale della Presidente della Regione Calabria, deceduta ieri.

Crippa: un altro caso alla Camera

Sempre tramite Facebook, il deputato Crippa del Movimento ha comunicato poche ore fa l’esito del test: “Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 in seguito a test naso faringeo. Volevo rassicurare tutti che sto bene e che sono stati attivati tutti i protocolli previsti“.

Anche un’altra deputata, che per ora vuole restare anonima, fa sapere di essere risultata positiva: alla Camera continuano i tamponi tra i politici sempre più preoccupati

Lollobrigida: “Sono in isolamento”

“Nonostante abbia seguito scrupolosamente tutti i protocolli anti-contagio, ho appena scoperto di aver contratto anche io il Covid-19“, ha dichiarato nel pomeriggio il capogruppo di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida. “Voglio rassicurare tutti che sto bene – ha aggiunto Lollobrigida – e non presento alcun sintomo. Sono ovviamente in isolamento presso la mia abitazione dalla quale continuerò a lavorare come sempre. Vinceremo anche questa battaglia!“.

I politici positivi

Non solo Zingaretti e Berlusoni, si allunga sempre di più la lista degli onorevoli positivi al Coronavirus: gli ultimi sono stati Luca Pastorino, dell’Ufficio di Presidenza della Camera, i senatori M5S Francesco Mollame e Marco Croatti, con conseguente quarantena preventiva di altri colleghi come Guglielmo Epifani, Nicola Frantoianni, Nico Stumpo e Marco Minniti.

Gli scettici contro Immuni

Riguardo all’effettiva efficacia dell’app Immuni si era espresso pochi giorni fa Gianluigi Paragone, che aveva portato come esempio proprio quello di Croatti, risultato positivo ma non segnalato dalla app. Il Governo attualmente sta perfezionando le misure per far sì che tutti i settori possano continuare a lavorare nonostante l’emergenza: nessuno è immune.

