Per la seconda volta da quando ha fatto sapere di essere positiva al Covid-19, Iva Zanicchi, 80 anni, ha aggiornato i suoi fan, postando un video sulla sua pagina Instagram. La cantante ha annunciato di essere stata ricoverata all’ospedale di Vimercate in Brianza, dopo aver sviluppato una polmonite bilaterale in seguito al contagio da Covid-19. L’annuncio arriva a due giorni di distanza dal messaggio con cui Iva Zanicchi faceva sapere ai suoi fan di aver subito un peggioramento.

Peggiorano le condizioni di Iva Zanicchi

“Sono in ospedale, vi faccio vedere i miei angeli custodi“, esordisce Iva Zanicchi nel video postato sui social. E aggiunge: “Oggi c’è una bellissima giornata fuori. Voi mi dite che ce la farò, io lo so, ma sentirselo dire fa un certo effetto. Grazie a tutti per i vostri messaggi“.

Nel corso del breve filmato, l’artista, originaria di Reggio Emilia, ha voluto riprendere anche il personale sanitario, ringraziando medici e infermieri che in questo momento si stanno prendendo cura di lei e degli altri pazienti Covid. “Questi infermieri arrivano qui, con la tuta degli astronauti, giustamente perché si devono proteggere dal virus“, ha spiegato la cantante.

L’annuncio su Instagram

Il 5 novembre, sempre tramite il suo profilo Instagram, Iva Zanicchi aveva annunciato di essere positiva al Covid 19, chiedendo ai suoi fan di “fare attenzione“. L’artista, che quest’anno ha festeggiato i suoi 80 anni, si era immediatamente isolata nella sua villa a Lesmo, in Brianza, dove vive con il compagno Fausto Pinna. Poi, due giorni fa, il peggioramento e il messaggio sui social in cui ammetteva di aver sottovalutato il virus: “E’ più brutta di quanto pensassi. I primi giorni l’avevo presa un po’ sottogamba, ora sono seguita e ma mi sto curando“.