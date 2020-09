Un nuovo record di contagi post lockdown: nelle ultime 24 ore i casi di coronavirus registrati in Italia sono aumentati di 1.912 unità. Il dato preoccupa le singole regioni, che sono pronte a imporre nuove restrizioni per evitare una possibile seconda ondata. In particolare, Campania e Liguria hanno già varato l’obbligo di indossare la mascherina 24 ore su 24 anche negli spazi aperti. Anche la Calabria si è allineata a questa decisione.

Coronavirus, nuovo record di contagi post lockdown

I dati del bollettino di venerdì 25 settembre mostrano, infatti, un nuovo record di contagi in Italia post lockdown: 1.912 nuovi positivi e 20 morti in più rispetto a giovedì. Le vittime totali per Covid-19 sono attualmente 35.801, mentre i positivi – ad oggi – sono 47.718 in tutto. I guariti sono saliti, infine, a 222.716.

Anche i tamponi effettuati restano su livelli record: sono 107.269 per la giornata odierna su un totale di 10.894.963 dall’inizio della pandemia di coronavirus. Il sospetto diagnostico ha permesso di individuare (fino ad oggi) 244.489 casi di positività, mentre lo screening ne ha scoperti 61.746. Sono calati i ricoveri in terapia intensiva (due in meno rispetto al giorno precedente) per la giornata di oggi, mentre i guariti sono aumentati di 954 unità.

Le Regioni più colpite

La Lombardia, il Lazio e la Campania sono le Regioni che negli ultimi giorni hanno registrato il maggior numero di casi (nell’ordine: +277, +253, +230), al punto che il governatore campano, Vincenzo De Luca, ha già avvisato i cittadini che se la situazione non dovesse migliorare si procederà con la chiusura delle attività produttive e commerciali. Inoltre, nessuna Regione italiana ha registrato zero casi nella giornata di oggi.

In Veneto – ad esempio – i casi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore sono stati 196, mentre in Toscana sono stati 139, in Emilia Romagna 122, in Piemonte 120 e in Sicilia 107.

