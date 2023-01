Cori razzisti contro Umtiti e Banda, Lecce-Lazio sospesa per alcuni minuti

By

Brutto episodio durante il match tra Lecce e Lazio con l’arbitro Marinelli che è stato costretto ad interrompere il gioco per qualche minuto nel secondo tempo.

I tanti tifosi di fede biancoceleste presenti al Via del Mare hanno insultato pesantemente Banda e Umtiti scatenando l’ira dei tifosi salentini e del Presidente della società che ha ovviamente difeso i due calciatori.



Comincia nel peggiore dei modi il 2023 della Lazio non soltanto per la sconfitta maturata sul campo del Lecce quanto soprattutto per il comportamento dei tifosi che durante tutta la partita hanno insultato Samuel Umtiti e Banda rivolgendo pesanti cori razzisti.

Negli ultimi minuti della partita i cori si sono intensificati ed hanno costretto l’arbitro Marinelli ad interrompere il gioco per qualche minuto nel tentativo di riportatore l’equilibrio sugli spalti.

Saverio Sticchi Damiani, presidente dei salentini, al termine della partita ha preso le difese dei suoi giocatori elogiando il comportamento di Umtiti che incoraggiava l’arbitro a riprendere subito il gioco per non sottolineare il comportamento discriminatorio dei tifosi avversari.

“Quando l’arbitro ha interrotto il gioco Umtiti ha chiesto che la partita riprendesse, perché voleva rispondere sul campo agli insulti ricevuti.

È stato bello vedere i nostri tifosi cantare il suo nome. È stata una risposta civile e intelligente.”

Loro sono due calciatori del @OfficialUSLecce , si chiamano Lameck #Banda e Samuel #Umtiti.

Ieri sono stati vittime dei cori razzisti dei tifosi laziali.

Razzismo che le nostre società accettano in quanto portano denaro e consensi elettorali.

E questo è il prezzo.#LecceLazio pic.twitter.com/ZX9bgwwcSC — saverio giangregorio (@saveriolakadima) January 5, 2023

Umtiti e Banda vittima di cori razzisti

Il comportamento dei tifosi biancocelesti è inaccettabile e va assolutamente condannato: in questi giorni il giudice sportivo potrebbe emettere delle sanzioni verso il club capitolino con le forze dell’ordine che cercheranno di individuare in tutti i modi gli artefici principali di questi comportamenti.

Pochi minuti dopo il triplice fischio della sfida del via del Mare è arrivato anche il commento di Gianni Infantino che, tramite i propri canali social, ha pubblicato la foto dell’ex calciatore del Barcellona con un messaggio di sostegno e solidarietà.

Dopo pochi minuti dall’interruzione ordinata da Mariani il Lecce ha trovato il gol del definitivo 2-1 ed al triplice fischio Umtiti non ha nascosto la commozione per la vittoria ed i brutti episodi che suo malgrado lo hanno visto coinvolto.

In queste ore si aspettano anche le scuse ufficiali della Lazio che si preoccuperà di fare in modo che determinati gesti non accadano più.