Riesci a trovare la lepre in meno di un minuto? 1 persona su 10 riesce a farcela

Se riesci a trovare lepre in meno di un minuto, all’interno dell’immagine, sei tra le poche persone che ci riescono. Ecco dov’è nascosta.

Spesso navigando sul web, ci imbattiamo in alcuni indovinelli, molti dei quali catturano la nostra attenzione e stiamo tanto tempo a pensare a quale può essere la soluzione, senza a volte trovarla.

Questi, oltre ad essere dei passatempi, sono molto utili in quanto riescono a mettere in moto tanti meccanismi del nostro cervello e a far in modo che possiamo trovare la soluzione dal nostro bagaglio di conoscenze.

Lepre: ecco dove si nasconde nell’immagine

Per questo motivo, molti esperti, consigliano, specialmente alle persone più in la con l’età di allenarsi e di acquistare i settimanali di enigmistica che hanno molti giochi che tendono a far funzionare la mente.

La maggior parte di questi, i più diffusi, sono i cruciverba, ma si possono trovare anche i puzzle di parole e le immagini dove bisogna trovare gli errori o ancora tra i più moderni il sudoku.

Ma sul web è possibile anche trovare delle immagini dove bisogna scovare un elemento rimasto nascosto e spesso la soluzione non la si trova in poco tempo ma bisogna essere molto arguti per trovarla in pochi secondi.

Questo accade perché nell’immagine c’è un insieme di elementi che fa confondere la nostra vista e quindi ci troviamo davanti ad un’illusione ottica che non ci fa vedere le cose come stanno e distorce la realtà.

La soluzione

Infatti, per il test che vi proponiamo, c’è un minimo di tempo per scovare la lepre che è di meno di un minuto e soltanto in pochi riescono a trovarla in questo lasso di tempo, molti altri, invece, ci riescono anche in meno di 8 secondi.

Questo accade, perché, alcuni di noi hanno un Quoziente Intellettivo maggiore rispetto al norma e altri non si lasciano abbindolare solo ad quello che è in superficie ma vedono tutto quello che li circonda.

Va anche detto, che rispetto ad altri test simili, quello della lepre che vi proponiamo, ha una soluzione non facile da trovare in quanto, si tratta di un disegno e quindi bisogna anche tener presente che può esserci qualcosa di non reale.

Quello che bisogna tenere presente è che la lepre è diversa dal coniglio, e che ha delle dimensioni più grandi ed è capace di saltare molto più in alto e spesso si trova a ridosso di canali d’acqua.

In questo caso, però, la lepre si confonde bene per via del suo colore, in quanto si tratta di una lepre verde che si nasconde tra l’erba dietro il cacciatore e il suo segugio e la si può trovare sul lato sinistro dell’immagine vicino all’albero.

Ora non vi resta che mostrare la foto ai vostri amici e parenti e capire se tra di loro c’è chi riesce ad immaginare la presenza di una lepre verde e a scovarla in poco tempo o se anche loro sono state vittime dell’illusione ottica.

Questi e altri test sono molto utili per sviluppare la mente e per far in modo di essere attenti a tutto quello che ci circonda notando anche i minimi dettagli.