Il trucco per avere il bagno sempre profumato e igienizzato per 4 settimane

Esiste un metodo efficace per avere il bagno sempre profumato e igienizzato per quasi un mese intero. Ecco di quale si tratta.

Nelle nostre case tendiamo sempre ad avere le nostre stanze e le superfici degli arredi sempre puliti senza tracce di sporco o di polvere in modo da poter vivere in un posto completamente lindo.

Questo però non sempre dipende da noi, perché ci sono alcuni elementi che tendono a ingiallirsi e a sporcarsi per via dell’accumulo di detriti e di altri materiali rendendo difficile la pulizia.

Bagno: il metodo per pulirlo a fondo

Una delle stanze più complicate da pulire è il bagno, in quanto i sanitari, molto spesso sono di colore bianco e tendono ad ingiallirsi per via del continuo uso e per la presenza di calcare al loro interno.

In particolare, basti pensare che spesso vicino ai lavelli, sul fondo del gabinetto e sul bidet, è presente un alone nero che difficilmente riusciamo a mandare via e questo è dovuto all’annerimento del silicone.

Bisogna anche stare molto attenti a non strofinare energeticamente in questo punto, in quanto, il silicone potrebbe staccarsi e potrebbe sgorgare dell’acqua che invece è trattenuta proprio da questo orlo.

Pertanto, possiamo provare i rimedi più efficaci e possiamo comprare i prodotti più innovativi e funzionanti in commercio, ma il risultato potrebbe cambiare di poco, in quanto non dipende da noi ma da altri elementi esterni.

Anche il water è molto complicato da lavare. In primis perché viene utilizzato spesso, anche da più membri della famiglia e anche per il fatto detto pocanzi, che al suo interno c’è dell’acqua e che quindi si riempie di calcare.

Ma esiste un metodo per far si che questo torni ad essere bianco e splendente e per farlo abbiamo bisogno di tre ingredienti che ci aiutano a disincrostare il water e a renderlo come nuovo.

Bisogna avere con se del bicarbonato di sodio, dell’aceto e del sale e questa soluzione avrà un costo di quasi un euro e può essere utilizzata fino ad un mese e perciò avremo anche risparmiato dei soldi.

Come procedere

Inizialmente si cosparge il water, fino in fondo di bicarbonato di sodio e poi bisogna mettere su di esso del sale e lasciare riposare il tutto per qualche minuto per poi versare l’aceto su di esso.

Lasciamo che l’insieme agisca per un’ora e vedremo che le macchie gialle saranno quasi del tutto sparite in quanto il tartaro rimasto andrà via per opera dell’aceto che ha una proprietà anticalcare e tende a eliminare le incrostazioni più difficili.

Il sale, da un apporto per via della sua conformazione a granelli che tende ad avere una funzione abrasiva e quindi va, senza danneggiare il water a levare via tutto lo sporco in eccesso.

Infine, il bicarbonato di sodio, da lucentezza al water e aiuta a rimuovere non solo il giallo ma anche i batteri che si possono essere depositati all’interno del water, al fine da avere un gabinetto lucido e senza germi.

In questo modo, avremo avuto un bagno splendente e potremo utilizzare questo metodo fino a 4 settimane.