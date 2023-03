Copri la padella con un sacchetto di plastica: a cosa serve farlo

Prova a coprire la padella con un sacchetto di plastica e scopri che cosa succede subito dopo. Questo trucchetto sta salvando tantissime donne. Svelato il segreto delle esperte casalinghe.

Che cosa succede se copri la padella con un sacchetto di plastica? Il risultato ti lascerà a bocca aperta. Se provi questa tecnica non potrai più farne a meno.

Come prendersi cura delle stoviglie

Potrai comprare anche le stoviglie più costose al mondo ma dopo un po’ di tempo, ti ritroverai ad affrontare lo stesso problema di tutti: padelle o pentole bruciate, rovinate e/o graffiate.

Anche se c’è la possibilità di tentare di risolvere questi inconvenienti con alcuni prodotti specifici o con dei lavaggi accurati, la maggior parte delle volte non si riescono ad ottenere i risultati sperati.

Esistono però dei trucchetti, che in pochi conoscono ma che le più esperte in pulizie domestiche invece custodiscono come segreti preziosi, che possono salvarti la vita ma soprattutto che possono restituire lucentezza, brillantezza e colore alle tue stoviglie.

In tanti stanno provando il trucco del sacchetto di plastica sulla padella. Hai idea del perché una semplice bustina, di quelle che avrai sicuramente anche tu in quantità industriale a casa, ti ritornerà estremamente utile? Continua a leggere questo articolo per scoprire perché anche tu dovresti assolutamente non perderti questa chicca domestica.

Sacchetto di plastica sulla padella: la tecnica che sta spopolando nel mondo

Nella maggior parte delle case e sicuramente anche nella tua, negli stipi o nei cassetti avrai delle padelle bruciate all’esterno o all’interno e sulle quali il colore originale è a malapena visibile.

Questi inconvenienti si verificano non tanto per mancanza di cura quanto per l’utilizzo frequente che facciamo delle nostre stoviglie o per residui di cibo o macchie che non sgrassiamo mai davvero in maniera efficace.

Quando la bruciatura è esterna, non basta armarsi di retine o detergenti super potenti per svolgere questo lavoro noioso ma bisogna stare anche particolarmente attenti perché i prodotti inappropriati o spugne abrasive possono soltanto accorciare ancora di più la vita della nostra padella.

Esiste però un trucchetto, che in pochi conoscono, che ti salverà la vita ma soprattutto salverà quella delle tue stoviglie. In tante stanno provando il trucchetto svelato dalle casalinghe più esperte e cioè mettere un sacchetto di plastica sulla padella.

Ma perché dovresti farlo anche tu? Ti spieghiamo passo passo il procedimento e soprattutto che cosa otterrai alla fine. La prima cosa che devi fare è prendere una bottiglina di coca-cola e versarla in un contenitore – te ne servirà soltanto una tazza – aggiungi poi due cucchiai di bicarbonato di sodio e inizia a mescolare.

Versa due cucchiai di sapone liquido per piatti e un cucchiaio di sale, poi mescola per bene. A questo punto, versa il composto in una bottiglina di plastica – magari la stessa della coca-cola – e chiudila con un tappino forato.

Passiamo ora alla parte più divertente. Prendi la pentola più sporca e bruciata che hai in casa e avvolgila in un sacchetto di plastica. Non chiuderla completamente! Deve esserci infatti abbastanza spazio per versare sul retro della tua padella rovinata quella soluzione che hai creato poco prima a base di coca-cola e degli altri ingredienti indicati.

Dopo aver fatto questo passaggio, puoi sigillare la tua padella con la busta e lasciarla in disparte per almeno un’ora. Trascorso questo arco temporale, rimuovi la busta e vedrai che lo sporco sul retro si sarà quasi completamente sciolto.

Munisciti ora di una spugnetta abrasiva o delle classiche retine da cucina e inizia a grattare sul retro della tua pentola. Vedrai che nel giro di pochi secondi avrai una padella brillante, lucente e pulitissima come se l’avessi appena comprata.

Ecco il segreto per conservare le stoviglie perfette e intatte il più a lungo possibile. E tu eri conoscenza di questo metodo? Siamo sicuri che se lo proverai, non potrai più farne a meno. Esistono ovviamente anche altri sistemi per pulire padelle bruciate o rovinate.

Per esempio, conosci il trucchetto del sale grosso e della carta di alluminio? Come si procede in questo caso? Devi semplicemente cospargere il sale all’esterno della padella, poi appallottola un foglio di alluminio e utilizzalo come se fosse una spugna. Strofina per qualche minuto e vedrai come il nero o il bruciato sul retro della tua padella saranno soltanto un brutto ricordo.

Abbiamo per te infine anche un’altra tecnica, quella che prevede l’utilizzo del bicarbonato di sodio e dell’aceto. Anche questi due elementi combinati insieme possono risolvere il problema delle padelle bruciate all’esterno.

In questo caso, devi capovolgere la padella e appoggiarla su un canovaccio. Usando poi un cucchiaio, copri l’intera area rovinata con bicarbonato di sodio su cui appoggerai un paio di fogli di carta assorbente.

Aggiungi infine un cucchiaio di aceto bianco e lascia che la tua padella sia intoccabile per qualche ora. Trascorso questo lasso temporale, togli la carta e vedrai che lo sporco si sarà ammorbidito. A quel punto, con una semplice spugnetta, potrai rimuovere residui di sporcizia: la tua padella tornerà come nuova.