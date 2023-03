Massimo Ambrosini racconta il suo dramma: “Mio figlio ha una malattia incurabile e degenerativa”

L’ex centrocampista del Milan, oggi commentatore sportivo, ha parlato per la prima volta della malattia del figlio, il piccolo Alessandro.

L’ex rossonero ha condiviso un video sui social, parlando della malattia di cui è affetto il figlio, raccontando ai suoi follower perché ha deciso di prendere parte alla Milano Marathon, con cui saranno raccolti fondi destinati alla ricerca. “Insieme possiamo e dobbiamo trovare una cura per questa malattia” ha detto Ambrosini.

Massimo Ambrosini racconta la malattia del figlio

Un fulmine a ciel sereno: è così deve essere stata percepita la malattia del piccolo Alessandro – 3 anni – figlio dell’ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini, oggi commentatore sportivo. In un video apparso sulla sua pagina Instagram, l’ex calciatore ha parlato della malattia che ha colpito il figlio, il diabete di tipo 1.

“Da sei mesi la mia vita e quella della mia famiglia sono state letteralmente sconvolte dalla malattia del nostro piccolo Alessandro, a cui è stato diagnosticato il diabete di tipo 1, che è una malattia autoimmune e degenerativa, che può avere delle conseguenze gravissime”

ha raccontato il calciatore.

La maratona di Milano

Ambrosini non aveva mai nascosto la patologia del figlio, ma non ne aveva mai parlato così apertamente prima d’ora. L’occasione è stata propizia per parlare anche della sua partecipazione il 2 aprile prossimo alla maratona di Milano, insieme a tre suoi ex compagni di squadra: Billy Costacurta, Dida e Shevchenko.

Come racconta lo stesso calciatore, la malattia che ha colpito il figlio – il diabete di tipo 1 – è attualmente una malattia incurabile, che va tenuta sotto controllo con continue iniezioni di insulina. Ambrosini ha quindi sottolineato l’importanza della ricerca scientifica.

“Io, mia moglie e tutti i parenti delle 200 mila persone fra adulti e bambini che hanno questa malattia, abbiamo la necessità e la volontà che si arrivi a una cura definitiva”

ha detto ancora nel video.

Il diabete mellito di tipo 1 è una malattia generata da un’alterazione del sistema immunitario che si manifesta perlopiù nell’infanzia e nel periodo adolescenziale. Viene definita una malattia autoimmune perché è causata dalla produzione di autoanticorpi – cioè anticorpi che distruggono gli organi perché non li riconoscono come appartenenti al corpo – e per farlo attaccano le cellule Beta che producono insulina. Tra le cause del diabete 1 figurano certamente fattori immunitari, ambientali ed ereditari.

I principali sintomi clinici del diabete di tipo 1 sono:

– aumento della sete

– aumento del volume delle urine

– dimagrimento improvviso.