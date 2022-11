Incidente in A1, camionista muore schiacciato dal carico del tir

Un grave incidente stradale, avvenuto sull’autostrada A1 nel tratto compreso fra Capua e Caianello, che non ha lasciato scampo ad un uomo. Due mezzi pesanti che si sono tamponati a vicenda.

Un tir carico di pellet era partito da Frosinone quando, sul quel tratto di strada, ha tamponato un altro di mezzo pesante.

Incidente A1: morto un camionista

Traffico in tilt e due mezzi pesanti coinvolti nell’incidente. Questo è il drammatico bilancio, insieme anche purtroppo ad una vittima, dell’incidente avvenuto ieri sera sull’autostrada A1 nel tratto compreso fra Capua e Caianello.

A morire l’autista di 44 anni che è morto schiacciato dal carico che stava trasportando. Un tamponamento fra due tir, di cui uno carico di pellet. L’autista, che era alla guida di uno di questi due mezzi, è morto schiacciato dal peso stesso di ciò che il suo mezzo pesante stava trasportando. Quando sul posto sono arrivati i soccorsi del 118, per lui non c’è stato nulla da fare. È morto sul colpo.

L’incidente è avvenuto sulla corsia sud del tratto fra Capua e Caianello e il tir proveniva dalla zona di Frosinone. Sul posto sono intervenute anche le volanti della Polizia Stradale che hanno bloccato, per qualche ora, il tratto autostradale interessato per permettere la rimozione dei due mezzi pesanti coinvolti dalla carreggiata e attuare le operazioni di soccorso, in particolare per l’unica vittima.

La dinamica dell’incidente è ancora tutta da ricostruire e, stando alla primissima ricostruzione fatta dalle Forze dell’ordine arrivate sul posto, nell’incidente sarebbero stati coinvolti anche altri due mezzi pesanti. Il camionista, poi deceduto, avrebbe perso il controllo del suo mezzo carico di pellet e sarebbe andato a sbattere contro le barriere di protezione della carreggiata.

Schiacciato sotto il peso che il mezzo trasportava

Poi lo schianto, forse con uno degli atri due mezzi pesanti coinvolti, e il suo carico che cade dal mezzo uccidendolo sul colpo. Sono stati i Vigili del fuoco, arrivati nel tratto autostradale interessato, ad estrarre il camionista dalle lamiere del suo mezzo pesante ma, per lui, non c’era più nulla da fare. Era morto sul colpo.

Il tratto compreso, poi, fra Capua e Caserta è stato chiuso al traffico per qualche ora, per permettere di soccorrere la vittima e comprenderne le sue condizioni di salute, come anche quelle delle altre persone coinvolte nell’incidente. Traffico in tilt a causa della chiusura dell’autostrada stessa, che si è poi riversato sulla viabilità ordinaria, prima che il tratto sia stato riaperto al pubblico.

Le indagini e i rilievi per capire cosa sia affettivamente successo al conducente del mezzo, sono ancora in corso. Sta di fatto che è necessario capire se l’uomo abbia avuto un mancamento, un colpo di sonno o se c’è stato un improvviso guasto al mezzo che l’ha fatto sbandare e urtare in modo violento contro i guardrail divisori della carreggiata.

Un’altra vittima di un incidente assurdo, morta sotto lo stesso carico che, per lavoro stava trasportando da Frosinone, dove era partito, a chissà dove e per quale destinazione.