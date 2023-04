Missili su diverse città ucraine, morta una donna e un bambino

Nella notte sulle città ucraine ci sono stati diversi attacchi aerei da parte dei russi, a Dnipro sono rimasti uccisi due civili una donna e un bambino. Continua l’avanza di Wagner nella città di Bhkmut, fermata temporaneamente l’artiglieria per la visita dei giornalisti sul lato ucraino.

In molte zone ucraine sono scattati gli allarmi aerei e si sono avvertite esplosioni. La Cina torna a ribadire la necessità di un negoziato per mettere fine al conflitto. In tanto in Russia si svolgono le prove di parata previste per il Giorno della Vittoria.

Missili nella notte sulle città Ucraine, morti due civili a Dnipro

Nella notte si sono susseguiti gli attacchi russi sulle città ucraine. In diverse zone della nazione è tornato a suonare l’allarme e sono state avvertite diverse esplosioni, a causa dei nuovi bombardamenti.

Tra le città principalmente colpite da questo nuovo attacco aereo c’è Dnipro, le autorità hanno denunciato la morte di due persone civili.

A riportare la notizia è stato proprio il sindaco Borys Filatov, attraverso il suo canale Telegram: “hanno nuovamente ucciso dei civili a Dnipro, una giovane donna e un bambino di tre anni sono morti”.

Anche la capitale, Kiev, non è rimasta immune ai bombardamenti della notte. Poco prima dell’alba è stata colpita dai raid russi che hanno causato diverse esplosioni.

Così come altre zone presenti sul territorio ucraino. Le autorità militari hanno reso noto che le unità antiaeree sono subito entrate in azione.

Secondo le ultime notizie sono stati abbattuti nello spazio aereo di Kiev 11 missili cruise e due droni che erano diretti sulla capitale.

A darne notizia è stata la municipalità precisando che al momento non ci sono vittime e non ci sono gravi danni, l’annuncio è arrivato attraverso il canale di Telegram.

Dalle informazioni diffuse i nuovi bombardamenti aerei sono partiti poco dopo la mezzanotte e hanno colpito molte città e diversi obiettivi in Ucraina. L’agenzia Interfax ha parlato di diverse esplosioni avvertite contemporaneamente in regioni molto distanti tra loro.

Le zone attualmente che risultano colpite dai bombardamenti oltre Dnipro e Kiev sono Kremenchuck e Poltava che si trovano nel centro del Paese, a sud invece è stata colpita Mykolaiv.

Quest’ultima già nella giornata di ieri era stata coinvolta da diversi attacchi, soprattutto nella zona residenziale.

Secondo le testimonianze sono stati avvistati oggetti volanti che volano verso la zona occidentale dell’Ucraina, si presuppone che possano essere droni russi.

Union ha reso noto, pochi minuti fa, che l’attacco iniziato nella notte sta procedendo anche questa mattina e sta colpendo varie località sul territorio ucraino.

Questa mattina sono state colpite la città di Uman che si trova a sud della capitale. Qui i missili hanno colpito un edificio residenziale di ben 9 piani ed un magazzino. Le autorità locali riportano che ci sono stati 3 morti e 8 feriti.

Si torna a parlare della possibile pace in Ucraina

L’Ucraina è perciò nuovamente sotto l’assedio degli attacchi russi, intanto però in Russia si fanno le prove per la parata per il Giorno della Vittoria e molti politici tornano a ribadire la necessità di trovare la pace.

La Cina è tra le nazioni che più insistono nelle ultime settimane perché la Russia e l’Ucraina tornino a trattare per una pace.

Qin Gang, Ministro degli Esteri cinese si è reso disponibile a collaborare con l’Asia centrale per spingere verso la risoluzione della guerra con una soluzione politica, a riferirlo è il South China Moning Post.

La dichiarazione arriva al seguito del colloquio telefonico avvenuto tra il Presidente cinese Xi Jinping e il Presidente ucraino Zelensky.

Anche Sunak e Meloni tornano a parlare dell’Ucraina. Ieri, 27 aprile 2023, Giorgia Meloni era a Londra per incontrare il premier Sunak. Durante il colloquio si è toccato anche il tema Ucraina, a riferirlo è il Downing Street con il suo comunicato serale.

Entrambe le nazioni intendono continuare a sostenere l’Ucraina nella guerra contro la Russia, la pace sarà possibile solo se Kiev riterrà i termini accettabili per il suo popolo.