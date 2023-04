Condominio, non farlo mai in balcone: ti becchi 200 euro di multa senza saperlo

Condominio, 200 euro di multa. Quello che non si deve fare mai in balcone. Potreste beccarvi 200 euro di multa senza saperlo. I dettagli a tal proposito.

Chi lancia dal balcone o dalla finestra dei mozziconi di sigaretta commette un vero e proprio reato. Queste azioni portano a sanzioni che possono arrivare fino a un importo di 200 euro. È fondamentale non commettere in condominio queste attività sul balcone, per non incorrere in multe salate causate appunto dal lancio delle cicche di sigarette sui balconi sottostanti.

Condominio, 200 euro di multa: il corretto avviso da esporre in un condominio

Ecco che in base a quello che è stato detto poco fa, si parla di multe che possono arrivare per precise motivazioni.

A tal proposito possiamo dire che è assolutamente legittimo esporre un avviso all’interno del condominio, concernente quest’argomentazione che spesso si verifica in una struttura condominiale.

Ovviamente anche se si hanno dei sospetti su chi possa essere, si sconsiglia di inserire i loro nomi sull’avviso scritto.

Esiste un apposito quadro normativo correlato a tale situazione, ed è proprio a questo che bisogna attenersi nel momento in cui si decide di esporre un cartello scritto rivolto a questi condomini che mostrano un’assoluta inciviltà.

Pertanto anche quando si è già a conoscenza di chi possa essere, è preferibile non specificare i nominativi per non incorrere in eventuali querele da parte loro.

Condominio, 200 euro di multa: cosa rischia chi butta i mozziconi dal balcone

Prima di tutto in questo caso si parla di una cattiva educazione a livello civico, quando qualcuno getta le cicche delle sigarette appena fumate dal proprio balcone o dalla finestra.

Ciò tenendo conto che spesso vanno a finire nei balconi sottostanti.

Purtroppo le persone che fanno questi gesti mostrano una vera e propria mancanza di rispetto verso gli altri condomini, non curandosi del fatto che i loro mozziconi potrebbero andare a finire sui loro balconi.

Ecco perché risulta ancora più rilevante fargli sapere che questo modo di comportarsi potrebbe rivoltarsi contro di loro, nel senso che potrebbe procurargli l’arrivo di una multa nei loro confronti. Questo potrebbe essere un ottimo deterrente per farli desistere dal continuare a gettare le cicche dal balcone. In più un aspetto importante da considerare è che può corrispondere, in base all’articolo 674 del Codice Penale, a un vero e proprio reato di getto ritenuto pericoloso di cose.

Un modo di comportarsi che risulta vietato, perché il fatto di gettare in un luogo privato o caratterizzato dal passaggio pubblico delle cose che potrebbero risultare moleste od offensive nei confronti delle persone, potrebbe arrecare dei danni a livello fisico o danneggiare eventuali oggetti.

Dunque chi esegue queste azioni incivili può ricevere una multa equivalente a una cifra di circa 206 euro.

Cosa fare in questi casi

In tali circostanze si deve prima di tutto affiggere un avviso rivolto a questa tipologia di condomini. Quindi è importante individuare il posto più adatto dove metterlo esposto e soprattutto il contenuto.

Certamente il posto ideale è quello della bacheca condominiale, così che tutti possano leggerlo.

In questo caso non dovrete chiedere il permesso all’amministratore, visto che riguarda un bene comune per tutti i condomini del palazzo.

Alternativamente potrete appenderlo sul portone, nell’androne oppure all’interno dell’ascensore.

Il primo suggerimento da seguire è quello di non scrivere i nomi di quelli che ritenete essere i presunti colpevoli.

Ciò anche perché le persone responsabili hanno diritto alla tutela della propria privacy, nei riguardi di terze persone che potrebbero accedere internamente al condominio.

Poi le frasi scritte non devono essere offensive, quindi si consiglia di evitare la dicitura condomini incivili. L’aspetto fondamentale è quello di avvisare chi trasgredisce in questo senso, delle conseguenze a livello civile e penale che ciò va a comportare.

L’avviso scritto più adatto si può anche modificare e adeguare alla situazione di ogni condominio. Ma ci sono delle basi che è preferibile seguire in ogni caso, per quanto concerne questi episodi correlati al lancio di mozziconi di sigarette dal balcone.

La prima cosa da specificare è che in più occasioni si sono verificati questi lanci di cicche di sigarette dai balconi e dalle finestre del condominio in questione.

Un atteggiamento che può diventare un reato, previsto appunto dall’articolo 674 del codice penale.

Poi si può proseguire avvisando i diretti responsabili di queste azioni, che un comportamento del genere non è ammissibile. Pertanto si provvederà a segnalarlo alle autorità competenti per attuare i provvedimenti del caso.

Dettagli ulteriori a tal proposito

Questa del cartello da affiggere nel palazzo è una delle opzioni che si può scegliere di effettuare in tali circostanze.

Ma ciò non toglie che, alternativamente, si può pure propendere verso un intervento concreto e deciso da parte dello stesso amministratore.

Infatti l’amministratore di condominio può eventualmente farsi carico di tale problema condominiale. In questo caso sarà lui a disporre l’affissione di un avviso scritto nel condominio, oppure si interesserà parlandone nel corso di una riunione di condominio.

Dunque durante una discussione di condominio si può anche aggiungere quello attinente tale problema. Questo perché non si deve procedere con le votazioni, perciò non è necessario inserirla all’ordine del giorno. Piuttosto potrebbe rientrare nella categoria varie ed eventuali.

Il motivo della multa è questo

Eccovi spiegato il motivo della multa che potreste ricevere proprio per i motivi appena elencati.

Come detto poco fa, chi lancia dal balcone dei mozziconi di sigaretta deve sapere che nel fare questo sta commettendo un vero e proprio reato e di conseguenza possono esserci e ci saranno delle sanzioni che possono arrivare fino a un importo di 200 euro.

È fondamentale evitare di fare questo proprio per evitare di ricevere queste multe.

In occasione di eventi di questo tipo, al fine di segnalare chi commette tali azioni, abbiamo appena elencato cosa occorre fare nel rispetto di tutti. Vari passaggi che devono essere presi in considerazione in casi come questi.