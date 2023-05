By

Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato il loro ritiro dalla coalizione marittima guidata dagli Stati Uniti nel Golfo Persico, nota come Combined Maritime Forces (CMF). Secondo fonti ufficiali, la decisione è stata presa per concentrare maggiormente le risorse sulle minacce regionali e per diversificare le relazioni di sicurezza del paese.

Gli analisti ritengono che il governo degli Emirati Arabi Uniti stia cercando di assumere un ruolo più attivo nella protezione delle rotte marittime della regione e di ridurre la sua dipendenza dagli Stati Uniti per la sicurezza. A tal fine, Abu Dhabi sta cercando di sviluppare relazioni di sicurezza più strette con altri paesi, tra cui la Cina, India e Russia.

In particolare, gli Emirati Arabi Uniti si sono concentrati sulla protezione del loro porto di Jebel Ali, uno dei porti più importanti del Golfo Persico. La decisione di ritirarsi dalla coalizione guidata dagli Stati Uniti potrebbe anche indicare una maggiore fiducia delle autorità emiratine nella loro capacità di proteggere le proprie rotte marittime e gli interessi nazionali senza l’aiuto degli alleati statunitensi.

Ci sono anche preoccupazioni sul fatto che il ritiro degli Emirati Arabi Uniti possa indebolire la coalizione marittima guidata dagli Stati Uniti nel Golfo Persico e compromettere la sicurezza delle rotte marittime della regione. Ma gli Emirati hanno sottolineato che continueranno a collaborare con la coalizione e con gli alleati internazionali per garantire la sicurezza delle rotte marittime.

Gli Emirati Arabi Uniti si sono ritirati dalla coalizione marittima guidata dagli Usa

Il Ministero degli Affari Esteri degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato che il paese si è ritirato da una coalizione marittima guidata dagli Stati Uniti, dopo un’ampia valutazione delle proprie esigenze di sicurezza. La decisione è stata presa sulla base della valutazione in corso dell’effettiva cooperazione in materia di sicurezza con tutti i partner internazionali.

La dichiarazione del ministero ha sottolineato che la decisione di ritirarsi dalla coalizione è stata presa in modo responsabile e in linea con gli obiettivi di sicurezza nazionale degli Emirati Arabi Uniti. La dichiarazione ha anche fatto notare che il Paese continuerà a collaborare con i suoi partner internazionali per garantire la sicurezza delle rotte marittime della regione.

Il ritiro degli Emirati dalla coalizione guidata dagli Stati Uniti potrebbe indicare una maggiore fiducia del paese nella sua capacità di proteggere le proprie rotte marittime e gli interessi nazionali. Tuttavia, ci sono anche preoccupazioni che il ritiro possa indebolire la coalizione marittima e compromettere la sicurezza. Il governo sta obbiettivamente cercando di diversificare le sue relazioni di sicurezza e di assumere un ruolo più attivo nella protezione della regione.

Nonostante ciò, gli Emirati Arabi Uniti hanno sottolineato che continueranno a collaborare con la coalizione e con gli alleati internazionali per garantire la sicurezza delle rotte marittime.

La dichiarazione degli EAU sottolinea anche il loro impegno nel dialogo e l’impegno diplomatico per promuovere la sicurezza e la stabilità regionali e per garantire la sicurezza della navigazione nelle acque internazionali vicino alle loro coste, in conformità con il diritto internazionale.

La decisione di ritirarsi dalla coalizione guidata dagli Usa rappresenta un momento cruciale nel panorama geopolitico della regione, poiché altera le dinamiche della cooperazione internazionale in materia di sicurezza marittima.

La task force di 34 nazioni con sede presso la base navale statunitense in Bahrain è stata costituita per contrastare il terrorismo e la pirateria nelle aree del Mar Rosso e del Golfo.

Il ritiro degli Emirati Arabi Uniti avrà conseguenze significative sulla sicurezza delle rotte marittime della regione e sulla capacità della coalizione di contrastare le minacce alla sicurezza marittima.

Alcuni analisti ritengono che il ritiro degli Emirati Arabi Uniti dalla coalizione guidata dagli Stati Uniti potrebbe essere il risultato di una crescente sfiducia nel ruolo degli Stati Uniti nella regione e della volontà del paese di assumere un ruolo più attivo nella protezione delle proprie rotte marittime.

Altri analisti ritengono che il ritiro potrebbe anche essere il risultato di una strategia di diversificazione, come sopra citato, delle relazioni di sicurezza del paese.

La decisione rappresenta un cambiamento significativo nella dinamica della sicurezza marittima nella regione e avrà probabilmente conseguenze a lungo termine che potrebbero creare dinamiche inattese.

Effettivamente, la regione del Golfo Persico e del Mar Rosso contiene alcune delle rotte marittime più importanti del mondo, attraverso le quali transita gran parte del commercio internazionale di petrolio e gas naturale. Negli ultimi anni, la regione ha assistito a una serie di attacchi alle navi e alle infrastrutture petrolifere, in momenti di crescente tensione tra gli Stati Uniti e l’Iran.

Abu Dhabi con la sua posizione strategica lungo queste rotte commerciali marittime vitali, hanno partecipato attivamente alla coalizione guidata dagli Stati Uniti e hanno svolto un ruolo importante nel contrastare le minacce alla sicurezza marittima nella regione. Il loro ritiro dalla coalizione potrebbe avere ripercussioni significative sulla capacità della task force di garantire la sicurezza nel suo complesso.

È importante notare che la sicurezza delle rotte marittime nella regione del Golfo Persico e del Mar Rosso è di fondamentale importanza per l’economia globale e per la stabilità geopolitica della regione. La cooperazione internazionale in materia di sicurezza marittima rimane quindi un fattore chiave per garantire la sicurezza delle rotte commerciali.

La tensione tra Iran e Usa sembra aver influenzato la scelta

Agli inizi di maggio, gli Stati Uniti hanno annunciato che avrebbero rafforzato la loro “posizione difensiva” nel Golfo Persico, in risposta all’aumento degli attacchi alle navi commerciali che Washington attribuisce all’Iran.

In particolare, l’Iran ha sequestrato due petroliere internazionali tra la fine di aprile e l’inizio di maggio nello Stretto di Hormuz, tra cui la Niovi, che stava viaggiando da Dubai verso il porto di Fujairah negli Emirati Arabi Uniti.

Secondo funzionari iraniani, una delle petroliere si è scontrata con una nave iraniana e ha cercato di fuggire, mentre l’altra è stata portata nelle acque territoriali iraniane per ordine giudiziario a seguito di una denuncia legale. Tuttavia, gli Usa e altri paesi occidentali hanno espresso preoccupazione per le azioni dell’Iran e hanno chiesto il rilascio delle petroliere e dei loro equipaggi.

La situazione nel Golfo Persico rimane quindi tesa, con una crescente preoccupazione per la sicurezza delle rotte sopratutto a causa degli incidenti che sono capitati tra Stati Uniti e Iran. La cooperazione internazionale è fondamentale per garantire la sicurezza e per evitare il rischio di escalation delle tensioni nella regione.

Per questo motivo, è fondamentale che gli Stati della regione e la comunità internazionale lavorino insieme per garantire la sicurezza delle rotte marittime e la stabilità nella regione nel suo complesso.

Il Wall Street Journal ha riportato che la decisione degli Emirati Arabi Uniti di ritirarsi dalla coalizione marittima guidata dagli Stati Uniti è stata motivata dalla frustrazione per la percepita incapacità degli Stati Uniti di rispondere alle minacce iraniane.

Secondo funzionari degli Stati Uniti e del Golfo citati dal quotidiano statunitense, gli Emirati Arabi Uniti erano delusi e avevano chiesto agli Stati Uniti di intraprendere azioni più energiche per scoraggiare l’Iran dopo gli ultimi incidenti.

Gli Emirati hanno però negato che il rapporto del Wall Street Journal fosse accurato, affermando che si trattava di una “caratterizzazione errata” delle conversazioni tra i due Paesi.

La dichiarazione del Ministero degli Affari Esteri degli Emirati Arabi Uniti ha sottolineato che la decisione di ritirarsi dalla coalizione era stata presa sulla base della valutazione delle proprie esigenze di sicurezza e della cooperazione effettiva in materia di sicurezza con tutti i partner internazionali, e non a causa di una presunta delusione per la risposta degli Stati Uniti alle minacce iraniane.

Kristian Ulrichsen, borsista per il Medio Oriente presso il Baker Institute for Public Policy della Rice University, ha dichiarato ad Al Jazeera che la decisione degli Emirati Arabi Uniti di ritirarsi dalla coalizione guidata dagli Stati Uniti sembra essere coerente con la frustrazione espressa ad Abu Dhabi nei confronti di Washington.

Ulrichsen ha affermato che la delusione degli Emirati Arabi Uniti potrebbe essere stata causata dalla percepita mancanza di volontà degli Stati Uniti di proteggere attivamente i loro partner e di ristabilire una deterrenza credibile nel Golfo Persico.

Ulrichsen ha inoltre sottolineato che questa decisione potrebbe essere il risultato di un cambiamento strategico nel modo in cui gli Emirati Arabi Uniti affrontano la questione della sicurezza marittima. Il Paese potrebbe cercare di sviluppare relazioni di sicurezza più strette con altri paesi allo scopo di diversificare le proprie opzioni di sicurezza e di assumere un ruolo più attivo nella protezione delle proprie rotte marittime.

Ulrichsen ha anche sottolineato che il ritiro degli Emirati Arabi Uniti dalla coalizione guidata dagli Stati Uniti potrebbe avere conseguenze negative sulla sicurezza e sulla capacità della coalizione di contrastare le minacce alla sicurezza marittima. Inoltre, la mossa degli Emirati potrebbe indebolire la posizione degli Stati Uniti nella regione e aumentare l’influenza di altri attori, come l’Iran e la Turchia.

Andreas Krieg, professore associato presso il Dipartimento di studi sulla difesa del King’s College di Londra, ha dichiarato che le relazioni tra Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti stanno attraversando un momento difficile.

Secondo Krieg, Abu Dhabi vede gli Stati Uniti come costantemente incapaci di essere all’altezza del loro ruolo di garante della sicurezza nella regione, il che potrebbe essere stato un fattore nella decisione degli Emirati Arabi Uniti di ritirarsi dalla coalizione marittima guidata dagli Stati Uniti nel Golfo Persico.

È importante che gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi Uniti lavorino insieme per affrontare le sfide di sicurezza nella regione e per mantenere un forte rapporto bilaterale, cosi da non compromettere gli accordi in essere.

È anche importante considerare che la regione del Golfo Persico si sta evolvendo rapidamente e che ci sono molte sfide e opportunità in gioco. La diversificazione delle opzioni di sicurezza potrebbe consentire agli Emirati Arabi Uniti di adattarsi ai cambiamenti nella regione e di mantenere la propria sicurezza e prosperità a lungo termine. In questo contesto, la cooperazione internazionale e la ricerca di nuove partnership potrebbero essere fattori critici per la sicurezza e la stabilità a lungo termine.

Secondo Krieg, la percezione della mancanza di volontà degli Stati Uniti di proteggere i loro partner nella regione del Golfo Persico ha spinto gli attori regionali, come gli Emirati Arabi Uniti, a diversificare le loro partnership di sicurezza e a cercare di riempire i vuoti dove possono.

Krieg ha anche affermato che gli Emirati Arabi Uniti stanno cercando di diversificare le proprie opzioni di sicurezza anche per dimostrare la propria sovranità, scegliendo le proprie alleanze.

Inoltre Abu Dhabi sta respingendo le richieste degli Stati Uniti di interrompere le relazioni con Russia e Cina, poiché hanno bisogno di diversificare le loro partnership per servire i propri interessi di sicurezza.

Secondo Krieg, gli Emirati Arabi Uniti stanno segnalando a Washington, nel contesto del partenariato marittimo, che gli Usa richiedono anche il sostegno di Abu Dhabi e che gli Emirati hanno una certa influenza in questa relazione bilaterale.

In altre parole, gli Emirati Arabi Uniti starebbero cercando di dimostrare che la partnership con gli Stati Uniti è un rapporto bilaterale che richiede il sostegno e la collaborazione di entrambe le parti, precisando che hanno un ruolo importante da svolgere in questa partnership.