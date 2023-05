Contatore gas, con questa funzione nascosta dimezzi la bolletta: non buttare soldi

Come dimezzare la bolletta? Gli esperti insegnano ad usare questa funzione sconosciuta del contatore gas domestico.

Il contatore gas di ultima generazione è molto più preciso, oltre che veloce e intelligente. Grazie alla tecnologia avanzata si propone con funzionalità differenti e permette la lettura in remoto così che si possa avere tutto sotto controllo. Ovviamente è importante avere i consumi a portata di mano, soprattutto per il fatto che negli ultimi tempi i costi delle bollette siano aumentati vorticosamente. A tal proposito, gli esperti insegnano un piccolo trucco, con il metodo per risparmiare che non conosce nessuno.

Contatore del gas: come funziona

In un era digitale come questa attuale, anche il contatore classico del gas diventa moderno e tecnologicamente avanzato. Questi sono apparecchi smart importanti, perché dal loro funzionamento equivale ovviamente il consumo e anche il costo in bolletta. La sostituzione dei vecchi ha avuto luogo sin dal 2016 al fine di poter avere gli apparecchi sotto controllo, così che gli utenti non ricevessero sorprese in bolletta.

Non ci sono molte differenze con quelli “vecchi”, infatti il funzionamento del contatore è similare seppur con funzioni estremamente innovative e facili. I consumi reali sono a disposizione, proprio per non avere delle bollette particolarmente alte con errori all’interno.

Funzione nascosta: come diminuire il costo in bolletta

Il funzionamento del contatore è molto facile, ma allo stesso tempo ci sono dei metodi che conoscono in pochissimi. Al fine di poter ridurre il costo della bolletta di fine mese, c’è un metodo in particolare legale e facile adatto a tutti. Si chiama autolettura del contatore, così da poter avere sempre sotto controllo tutti i consumi che si effettuano al mese.

Ci sono delle settimane da valutare, bisogna segnare i numeri che appaiono sul contatore e poi il codice cliente – con operatore. Si possono comunicare tutti questi dati di autolettura via telefono – mail – SMS tradizionale oppure chat WhatsApp. Poi una volta che arriva la bolletta di fine mese è importante verificare che i consumi corrispondano a quanto comunicato.

Questo è l’unico modo per avere sotto controllo tutti i dati e i costi mensili del gas.

Per poter fare l’autolettura, sarà sufficiente premere il pulsante verde e poi accendere il display. Ora si clicca per tre volte consecutive il tasto di colore blu. Le cifre da segnare sono quelle posizionate prima della virgola – eliminando gli zeri. In pochi secondi si ottengono tutti i dati a disposizione.

Questo vuol dire che oggi è possibile ottenere un ottimo risparmio, anche solo con una lettura diretta a casa. Se non si è sicuri al 100%, si può comunque chiedere aiuto ad un esperto del settore che insegni a fare l’autolettura in maniera corretta e veloce. Le bollette di fine mese arriveranno precise.