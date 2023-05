Forti temporali e grandine invade queste regioni italiane: chi sarebbe a rischio

Forti temporali e grandine in queste regioni italiane: addio alla primavera e alle temperature gradevoli? Gli esperti rispondono.

Non ci sono delle belle notizie che riguardano le previsioni meteo italiane. Nella maggior parte delle Regioni, una perturbazione sta per cambiare tutto quanto. Purtroppo la primavera calda e gradevole sembra essere ancora un miraggio, anche se a giorni alterni ci sono state delle belle giornate. Temporali e grandine la faranno da padrone per le prossime ore, ma non proprio in tutte le regioni. Cosa dicono gli esperti e cosa ci si deve aspettare da questo meteo?

Forti temporali e grandine in queste regioni

La primavera del 2023 è completamente diversa da quella del 2022. Mentre l’anno scorso si poteva già godere di temperature miti e del bel tempo, quest’anno al contrario ci si ritrova con una serie di temporali e grandine che abbracciano la maggior parte delle regioni italiane.

Al Nord, soprattutto, in queste ore si prevede l’arrivo di una perturbazione da non sottovalutare. Nuvole cariche di pioggia, con temporali improvvisi su aree montuose e pedemontane. Con il passare delle ore i fenomeni piovaschi aumenteranno e raggiungeranno le regioni del Veneto – Lombardia ed Emilia Romagna.

Nelle zone del centro e della Sardegna, la nuvolosità si estende con piogge importanti su tutte le Regioni. I temporali raggiungeranno nelle prossime ore le Marche – il Lazio e la Toscana. Ci saranno poi dei miglioramenti parziali.

In Sicilia e al Sud ci saranno nubi sparse e occasionali temporali, con esaurimento man mano che passano le ore. Le temperature massime sono in rialzo su gran parte del Centro e del Sud, ad esclusione della Sardegna dove si potrà percepire un calo. Lo stesso sarà presente anche su Abruzzo e Molise, seppur meno violento.

Bollettino meteo degli esperti

I venti saranno di scirocco deboli sulle regioni centrali e sulla Liguria, in arrivo poi al Nord e moderati al Centro. Al Sud e sulle Isole i venti saranno forti, con aumento durante le prossime ore. I mari poco mossi con intensificazione delle onde sulla parte meridionale.

Nei giorni successivi, al Nord non si placheranno i rovesci su Piemonte ed Emilia Romagna. In Liguria ci saranno meno piogge, anche se il tempo non tenderà a migliorare. In generale al Centro e Sud sono poi previste delle schiarite seppur le perturbazioni siano sempre in agguato.

La copertura con le nubi è altamente diffusa e nelle prossime ore non ci sarà ombra della primavera calda, soleggiata. Le variazioni sono anche per le temperature con minime in leggero rialzo e massime stazionarie. I venti moderati e deboli al Centro, più forti sulle Isole Maggiori.

Mari mossi, con possibilità di moto ondoso nelle zone adriatiche. Gli esperti invitano gli utenti ad osservare e controllare gli aggiornamenti del meteo giorno dopo giorno.