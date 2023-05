Pensioni INPS giugno e luglio, 5 novità in arrivo e 655 euro in più sul conto

Per le pensioni INPS di giugno e luglio quali sono le novità in arrivo? Non poche, con 655 euro in più direttamente sul conto.

Ci sono ottime notizie per i pensionati, infatti le pensioni INPS di giugno e luglio potrebbero avere non poche novità. Secondo gli esperti, non solo ci sono dei cambiamenti ma anche 655 euro che arriveranno direttamente sul conto. Ma di che cosa si tratta? Proviamo a fare chiarezza in merito, così da capire se tutte le categorie saranno coinvolte o meno.

Pensioni INPS giugno e luglio: le novità

La Legge di Bilancio 2023 introduce l’aumento transitorio sino al 2024, come trattamento minimo della pensione INPS. È quindi indubbio che tutti gli assegni a partire dal mese di gennaio avranno un aumento dell’1,5% e poi del 2,7%.

Tutti i pensionati che hanno compiuto 75 anni, potranno quindi vedere la pensione minima maggiorata del 6,4%. Tutti gli aumenti che non sono ancora pervenuti, arriveranno come assegno nei mesi di giugno e luglio. Questo vuol dire che l’importo erogato sarà arricchito anche da tutti quanti gli arretrati.

L’obiettivo primario del Governo è quello di garantire ai pensionati oltre i 75 anni, un importo che possa arrivare a 600 euro. Per tutti gli altri l’importo dovrebbe essere di poco superiore ai 572,20 euro. I 1.000 euro di pensione al momento non rappresentano un fatto concreto, ma comunque realizzabile.

Il 28 aprile è stato inoltre approvato il Documento di Economia e Finanza. Il Parlamento ha avuto modo di votare per la risoluzione, chiedendo al Governo di poter controllare gli spazio per l’aumento in merito alla Legge di Bilancio 2024.

Intanto è stato confermato l’incremento già deciso a gennaio, con pagamento complessivo sino a dicembre 2024. Una percentuale – nel nuovo anno – che non si potrà sommare a quella del 2023. I trattamenti superiori al mimino avranno comunque un aumento, ma con importo che deriva dall’incremento applicato sulla quota minima.

Ci sono quindi un bel po’ di novità in cantiere, soprattutto sulla quota in più che si potrà ricevere nel mese estivo.

655 euro in arrivo per queste categorie

Le novità non sono terminate, infatti alcune categorie di pensionati potranno ricevere per 655 euro di bonus. L’assegno di luglio sarà decisamente più alto, calcolando la maggiorazione della quattordicesima INPS. Potranno riceverla tutti i pensionati che hanno compiuto 64 anni, percependo un tipo di pensione che escluda dei trattamenti particolari.

Non solo, il reddito non dovrà superare 1,5 volte il trattamento minimo, quindi si riceveranno 655 euro direttamente. Ovviamente è bene evidenziare che il bonus verrà adeguato al reddito e a tutti i contributi accreditati. È importante chiedere consiglio e aiuto ad un professionista del settore, così’ da poter ottenere tutte le indicazioni e valutare se si potrà percepire il bonus in toto.

Il Governo Meloni è attualmente all’opera per poter mettere sul tavolo nuovi strumenti e altrettante novità.