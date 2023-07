Conguagli in arrivo sulla pensione, chi li riceverà e quando: ciò che devi sapere

Ecco quali cittadini italiani riceveranno i conguagli sulla pensione. Soltanto in pochi si aspettavano di ricevere questa bella notizia.

Vi sveliamo tutto sui nuovi conguagli che arriveranno presto sul cedolino di alcuni pensionati italiani. Sono milioni i cittadini che sperano di poter ricevere presto questi accrediti sul proprio conto.

Nuovi sostegni per i cittadini italiani

Questo 2023 si sta rivelando un anno piuttosto difficile dal punto di vista finanziario per milioni di italiani. Nel 2020 lo scoppio della pandemia aveva già messo in ginocchio milioni di cittadini del nostro Paese.

La guerra tra Russia e Ucraina, inoltre, non ha fatto altro che mandare ancor più in crisi i tantissimi italiani che stavano provando a risollevarsi. In particolare, l’inflazione crescente in Italia e in altri Paesi del mondo non ha fatto altro che complicare l’acquisto di beni e servizi.

Per i cittadini italiani si è rivelato difficile acquistare anche i beni di prima necessità e riuscire a pagare le bollette della luce e del gas. La situazione non sembrerebbe star migliorando. Per fortuna, però, il Governo italiano ha pensato ad alcune agevolazioni per i cittadini del nostro Paese.

Ci sono stati degli importanti adeguamenti pensionistici, che sono stati accolti con grande entusiasmo dai cittadini italiani. Un’altra bella notizia potrebbe presto arrivare per alcuni tra i pensionati del nostro Paese: si tratta dei rimborsi che verranno presto accreditati ad alcuni soggetti.

Ecco che di seguito vi sveliamo tutti i dettagli riguardanti i conguagli sulla pensione di alcuni fortunati cittadini italiani.

Tutto sui conguagli sulla pensione

Di recente, molti cittadini del nostro Paese hanno presentato la dichiarazione dei redditi. Anche i pensionati devono presentare il documento entro il 30 settembre del 2023. Non tutti lo sanno, ma secondo alcune fonti, prima si presenta la dichiarazione e prima si riceve il rimborso.

Si sa che la maggior parte delle dichiarazioni si prenderanno in carico in una fase successiva a quella della scadenza in questione. Esiste la possibilità, però, che per alcuni cittadini del nostro Paese vengano elaborati i rimborsi in un periodo addirittura precedente.

Si dice che molte delle dichiarazioni dei redditi presentate dai cittadini italiani vengano elaborate dall’INPS già nel mese di luglio. Anche quest’anno dovrebbe avvenire lo stesso. Di conseguenza, i pensionati che dovranno beneficiare del conguaglio può darsi che lo ricevano già nel cedolino di agosto o di settembre.

Quei pensionati che invece presenteranno la dichiarazione all’ultimo momento è probabile che riceveranno l’accredito sul conto soltanto nei mesi di ottobre e di novembre. Purtroppo non possiamo darvi una garanzia, dal momento che i tempi dipendono esclusivamente dai tempi di presentazione della domanda e dall’elaborazione da parte dell’Ente di Previdenza Sociale.

Ciò che possiamo dirvi è che l’Ente di Previdenza Sociale INPS emetterà i rimborsi a quei cittadini che si trovano a credito con l’ente. Fanno parte di questo gruppo di cittadini quelli che, ad esempio, hanno pagato delle imposte in eccesso nell’anno 2022 per via di alcune detrazioni o per dei rimborsi che esiste la possibilità di elaborare esclusivamente per mezzo della dichiarazione dei redditi.