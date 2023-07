Una bambina di 10 anni è annegata in mare a Oristano

Una bambina di dieci anni ha perso la vita in mare per annegamento ad Oristano. Ecco cosa è successo.

Tragedia a Tresnuraghes, in provincia di Oristano, dove una bimba di 10 anni ha perso la vita in seguito ad un tragico incidente in mare. La piccola si trovava in spiaggia insieme alle sue due sorelle, rispettivamente di 15 e 17 anni, quando una violenta onda le ha trascinate in acqua.

Bambina di 10 anni muore annegata ad Oristano

Secondo le informazioni raccolte, le tre sorelle stavano giocando sulla riva quando improvvisamente una corrente anomala le ha spinte sempre più al largo.

Fortunatamente, un’amica di famiglia – che si trovava con loro – ha immediatamente lanciato l’allarme, rendendo consapevoli tutti i presenti della situazione di pericolo che si era venuta a creare.

Un turista e un bagnino sono prontamente intervenuti, tuffandosi in mare per cercare di salvare le bambine.

L’intervento della motovedetta della Capitaneria di Porto

Nel frattempo, una motovedetta della Capitaneria di Porto di Bosa è stata inviata sul posto per fornire assistenza.

Uno dei bagnini e il turista sono riusciti a recuperare una delle bambine, mentre l’altra è stata salvata dalla Guardia Costiera. Purtroppo, durante le operazioni di salvataggio, è stato ritrovato il corpo privo di vita della bimba di 10 anni.

La notizia della morte prematura di questa giovane anima ha scosso la comunità locale, lasciando tutti profondamente addolorati.

Adesso, oltre al dolore per la perdita, la famiglia sta anche affrontando le complicazioni legate alla sindrome da annegamento della sorella di 15 anni, che è stata ricoverata in ospedale.