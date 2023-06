Ci sono buone notizie per le famiglie che percepiscono l’Assegno unico ed Universale: sono in arrivo i maxi conguagli per il mese di giugno.

Con l’operazione di ricomputo dell’Assegno Unico ed Universale, oltre 500mila nuclei familiari percettori della misura potranno ricevere un’erogazione aggiuntiva. La misura di sostegno alla natalità ed alla genitorialità ha subito nel corso del tempo revisioni e modifiche a seguito del mutamento della cornice normativa. Oltre all’accredito dell’importo spettante e dei conguagli previsto per il mese di giugno, INPS procederà a recuperare le somme che sono state indebitamente accreditate. Scopriamo chi sono i potenziali beneficiari dell’Assegno Unico ed Universale che vedranno accreditarsi l’importo ed il maxi conguaglio a giugno.

Assegno Unico ed Universale 2023: in arrivo accredito del maxi conguaglio

È in corso l’accredito dell’Assegno Unico ed Universale 2023, che comprenderà non solo l’importo spettante, ma pure il conguaglio. L’operazione di ricalcolo della misura di sostegno alla genitorialità ed alla natalità interesserà oltre 510mila famiglie con figli fiscalmente a carico. Una nota dell’INPS sottolinea che l’operazione di ricomputo della misura di sostegno

“ha determinato un’erogazione aggiuntiva di circa 140 milioni di euro, con un credito medio per famiglia pari a circa 272 euro”.

Oltre all’operazione di accredito dei conguagli, INPS procederà al recupero degli importi erogati in maniera indebita. Sono circa 379mila le famiglie che dovranno restituire le somme percepite in maniera indebita. L’ammontare medio dell’importo da restituire ammonta a circa quaranta euro e sarà rateizzata in più tranche. Verrà privilegiata la compensazione degli importi con le future rate. La nota spiega che agli utenti sarà notificata la variazione dell’importo dell’Assegno Unico ed Universale con un’email o un sms. Gli utenti potranno prendere visione delle modalità di computo rivolgendosi alle sedi dell’INPS o al Contact Center.

Assegno Unico ed Universale: le date di pagamento dei conguagli

Tra qualche giorno saranno accreditati i conguagli dell’assegno unico ed universale. A partire dal 10 giugno 2023 sarà possibile conoscere di quanto sarà aumentata la misura spettante. Basta accedere con le proprie credenziali al sito istituzionale dell’INPS per visualizzare l’ammontare della misura erogata. In media ciascuna famiglia beneficiaria percepirà un accredito pari a 272 euro. Per l’INPS l’operazione di ricalcolo comporterà un esborso aggiuntivo di oltre 140 milioni di euro.

Quali sono le motivazioni dell’operazione di ricalcolo dell’Assegno Unico e Universale?

INPS ha proceduto ad effettuare l’operazione di ricalcolo della misura erogata a sostegno delle famiglie con figli a carico. L’operazione di ricomputo dell’assegno unico consente di procedere all’adeguamento automatico dell’importo, come previsto dalla legge di Bilancio 2023.

Con messaggio n. 1947 del 26 maggio 2023, INPS ha ribadito quali sono le cause che potrebbero portare al ricalcolo della misura economica. Tra le cause che sono alla base della rielaborazione della misura ci sono: riconoscimento delle maggiorazioni per soggetti disabili, variazioni della DSU, dati incoerenti con quelli in possesso dalla struttura INPS, liquidazione del premio alla nascita e ricalcolo della misura per i nuclei familiari numerosi.

Chi deve procedere alla restituzione dell’Assegno Unico?

I nuclei familiari, che non hanno ancora provveduto all’aggiornamento dell’ISEE entro la fine del mese di giugno, dovranno procedere alla restituzione degli importi erogati in eccesso.