Confermato il nuovo attesissimo bonus per gli italiani: basta solo questo requisito

Basta solo questo requisito per poter godere di questa agevolazione. Finalmente confermato il nuovo attesissimo bonus per gli italiani. Ecco di cosa si tratta.

Buone notizie in arrivo per tante famiglie italiane. Arriva la conferma: questo nuovo bonus potrà essere richiesto da tutti coloro che soddisfano questo requisito. Scopriamo insieme quale.

Governo Meloni, al via la politica di sostegno a favore delle famiglie

Il nuovo Governo di Giorgia Meloni si sta muovendo in una direzione completamente diversa rispetto a quello dei suoi predecessori. Almeno questo è ciò che sembra al momento.

Il Primo Ministro sta combattendo per contrastare il dilagante fenomeno della povertà che insieme alla disoccupazione, è una delle piaghe sociali più gravi dell’Italia.

Le nuove riforme economiche, presenti e future, sono un buon segno e incoraggiano gli italiani a dare fiducia a questa donna che promette di voler cambiare in meglio il nostro Paese.

In attesa della prossima riforma fiscale che prevede un abbassamento dell’IRPEF, ecco che un nuovo bonus viene confermato. Al momento ne sono attivi diversi.

Tante le agevolazioni messe a disposizione delle famiglie italiane per aiutarle ad affrontare una quotidianità fatta di problemi, disoccupazione, bassi salari e tanti altri ostacoli ancora. Ecco qual è il nuovo bonus che tanti aspettavano. Scopriamo chi può richiederlo e come.

Confermato il nuovo attesissimo bonus per gli italiani: come richiederlo

Tra le tante agevolazioni che lo Stato italiano offre ai suoi cittadini, ce n’è anche una nuova appena confermata: arriva un altro bonus che sicuramente farà piacere a tanti: stiamo parlando del Bonus tende da sole.

Sappiamo quanto questo accessorio, la tenda da sole, sia indispensabile in una casa, soprattutto se si hanno balconi, finestre o terrazzi esposti al sole. Con gli aumenti dei prezzi, anche comprare un tendone da sole che prima costava poche centinaia di euro, oggi è diventato un acquisto dispendioso.

Ecco dunque che il Governo Meloni pensa a un nuovo bonus che potrà aiutare tante famiglie. Partiamo dalla notizie più bella e importante: nessun particolare requisito è previsto per poter richiedere questo bonus.

A differenza degli altri, le condizioni di accesso sono state stabilite questa volta dall’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.

Anche in questo caso, sarà possibile ottenere un risparmio tramite detrazione fiscale la quale si potrà richiedere non solo per le prime case ma anche per più immobili a prescindere dal valore e posizione catastale.

Non importa che tu sia il proprietario di un immobile o solo l’inquilino: il Bonus tende da sole potrà essere richiesto da tutti, anche dagli enti privati, dagli enti pubblici e dalle imprese.

Come funziona il nuovo bonus? Esso prevede un rimborso del 50% per i costi sostenuti per l’acquisto e/o il montaggio di una o più tende da sole. C’è un solo requisito da rispettare: per l’acquisto di questo accessorio che rientra nella categoria degli strumenti di schermatura solare, è fissata una spesa massima di 60 mila euro per ogni immobile accatastato.

Come usufruire di questo bonus? Tre le possibili modalità:

sconto in fattura;

cessione del credito a un terzo;

detrazione IRPEF in 10 anni con sistema a rate.

L’installazione delle tende da sole è soggetta al rispetto di determinati requisiti. Le tende da sole devono essere:

fisse e non mobili o rimovibili;

rispettose dei requisiti stabiliti dell’Unione Europea;

montate a sud, sud-est o sud-ovest di una abitazione.

Come è possibile usufruire di questo nuovo bonus? Innanzitutto ti diciamo che c’è una data ultima da rispettare: 31 dicembre 2024.

Dopo questa data non sarà più possibile richiedere il Bonus tende da sole. Per potervi accedere, bisogna inoltrare una specifica domanda all’ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.

Ci sono anche dei documenti che devi procurarti e allegare alla domanda, pena l’esclusione dal beneficio. Ecco cosa devi mettere a disposizione dell’ENEA:

tipologia di intervento da effettuare;

ricevute o fatture che attestino l’acquisto regolare delle tende da sole;

copia del rogito o del contratto di affitto relativi alla abitazione per la quale si richiede l’accesso al bonus.

Il Bonus tende da sole è solo l’ultimo di tanti già attivi. Per tutto il 2023, le famiglie italiane potranno accedere anche a tante altre agevolazioni. Confermato per esempio, anche il Bonus zanzariere che prevede una detrazione al 50% ma solo se acquisto e montaggio di zanzariere rispettano alcuni requisiti. Le zanzariere devono:

avere certificazione CE;

essere montate esclusivamente su vetri;

non essere smontabili dai compratori.

Lo Stato italiano cerca in tutti i modi di aiutare i suoi cittadini mettendo a loro disposizione agevolazioni e bonus che rappresentano un valido aiuto fiscale ed economico per tanti.