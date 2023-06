Pubblicato il regolamento di Sanremo Giovani 2024, Amadeus: “Livello qualitativo sempre maggiore”

È da poco disponibile il regolamento della nuova edizione di Sanremo Giovani, tappa fondamentale per partecipare al Festival per gli “esordienti”. Soddisfazione da parte del suo conduttore e direttore artistico Amadeus, che parla di un livello qualitativo “sempre maggiore”. Saranno 3 le nuove proposte a poter prendere parte al 74esimo Sanremo all’Ariston, che dovranno avere tra i 16 e i 29 anni, e prima, come da tradizione, dovranno superare altre selezioni intermedie, oltre alla finale di Sanremo Giovani il prossimo dicembre. Il brano portato poi alla kermesse musicale dovrà essere inedito e diverso da quello usato durante le selezioni. Per partecipare, bisognerà presentare domanda dal 15 giugno al 15 ottobre prossimi.

Sanremo Giovani 2024: pubblicato il nuovo regolamento

“Inizia l’avventura verso Sanremo 2024 e sono felice perché il primo mattone del Festival è da sempre il regolamento di Sanremo Giovani. Non vedo l’ora di ricevere e ascoltare con la commissione musicale i brani, anche perché ci siamo accorti che ogni anno il livello qualitativo aumenta” – ha dichiarato Amadeus – “È bello sapere che c’è grande entusiasmo da parte dei giovani, ho sempre attribuito loro grande importanza perché non sono solo il futuro ma già il presente. Faccio loro un grande in bocca a lupo, con la speranza che questo passaggio possa essere solo un tassello di una lunga carriera. Aspetto le vostre canzoni!”.

Da oggi 5 giugno, sul sito www.sanremo.rai.it, è disponibile il regolamento completo di Sanremo Giovani, la cui serata finale andrà in onda sui Rai 1, in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo, come da tradizione durante il mese di dicembre. Anche per questa edizione, saranno 12 i finalisti che si affronteranno per aggiudicarsi i 3 posti disponibili, 8 provenienti proprio da Sanremo Giovani e 4 da Area Sanremo.

A decidere i vincitori della competizione saranno proprio il direttore artistico e la commissione musicale che avranno un peso del 50% ciascuno su ciascun nominativo prescelto. I vincitori dovranno quindi presentare un pezzo al 100% inedito sul palco dell’Ariston, pena la squalifica dalla kermesse.

Benché il regolamento sia già disponibile a partire dalla giornata di oggi, chi volesse prendere parte alla selezione dovrà attendere ancora qualche giorno e portare un po’ di pazienza, visto che le domande potranno essere presentate a partire dal 15 di questo mese fino al 15 del prossimo ottobre.