Un velivolo ha perso il controllo nei cieli di Washington per poi precipitare: morta, nello schianto, un’intera famiglia.

Un Cessna Citation – decollato da Elizabethtown, nel Tennessee in direzione di Long Island a New York – si è schiantato contro le montagne della Virginia. Il pilota non rispondeva e a bordo vi erano quattro persone, tra cui la nipote di due anni del proprietario della compagnia Encore Motors di Melbourne, John Rumpel.

Lanciati F-16 americani per inseguire l’aereo che ha sorvolato Washington, D.C, senza rispondere alle comunicazioni. Non ci sono sopravvissuti. I residenti hanno sentito il boom sonico dei jet e alcune parti della città sono state momentaneamente evacuate. Le autorità stanno ancora investigando sulle cause del disastro.

Schianto di un velivolo a Washington, sterminata intera famiglia

Secondo le autorità, il Cessna Citation si è schiantato in Virginia con a bordo un pilota che non rispondeva. I passeggeri a bordo hanno perso tutti la vita.

L’esercito degli Stati Uniti ha lanciato aerei da combattimento F-16 per inseguire il velivolo quando quest’ultimo ha sorvolato Washington D.C, prima di schiantarsi contro le montagne della Virginia.

La polizia di Stato della Virginia ha riferito che sul luogo dell’incidente – avvenuto nel corso della giornata di domenica – non sono stati trovati sopravvissuti.

L’aereo, un Cessna Citation, era decollato da Elizabethtown, nel Tennessee e si stava dirigendo verso Long Island, a New York, come dichiarato dalla Federal Aviation Administration.

La prima dinamica dell’incidente