Secondo quanto riportato dal quotidiano brasiliano A Folha, Pelé non risponderebbe più alla chemioterapia: “Ormai sottoposto a cure palliative”.

Dal 30 novembre è ricoverato all’ospedale Albert Einstein di San Paolo, anche se la famiglia continua a parlare di esami di routine dovute all’asportazione del tumore all’intestino. Le condizioni di salute della leggenda del calcio brasiliana in peggioramento.

Pelé, condizioni in peggioramento secondo il quotidiano di San Paolo A Folha

Un quadro clinico in netto peggioramento. Lo riporta il quotidiano A Folha, che parla di cure palliative per O Rei all’Albert Einstein. Pelé è sottoposto alle cure di chemioterapia dato scorso settembre, dopo l’intervento di rimozione del tumore all’intestino, ma le metastasi avrebbero secondo il quotidiano paulista aggredito polmoni e fegato. Un resoconto che mette in apprensione tutto il mondo del calcio, per le condizioni del re. La scorsa settimana era stata ESPN ad anticipare sul presunto peggioramento della malattia.

La figlia, Nely Nascimento, aveva parlato di un ricovero in programma da tempo e che la situazione era assolutamente sotto controllo. Prima le tv locali, poi anche i sanitari dell’ospedale, avevano confermato le condizioni di gonfiore generalizzato sul corpo dell’ex stella della selecao, insieme a uno scompenso cardiaco.

Infezione respiratoria: nessun cenno alla chemioterapia

L’ospedale ha parlato invece di una semplice “infezione respiratoria”. Secondo l’ospedale di San Paolo, che ha divulgato di recente una nota ufficiale, le condizioni sarebbero peggiorate a causa di un’infezione respiratoria e che al momento Pelé sarebbe sotto cura di antibiotici. Le risposte dell’82enne sono adeguate, proseguono i sanitari, che riferiscono di un “paziente cosciente dove si rilevano miglioramenti nello stato generale della salute”.

Ma nessuna nota da parte della struttura di San Paolo è arrivata sul tumore e sulle cure riguardanti invece la chemioterapia. Pare che i giornalisti di Folha abbiano provato a contattare i sanitari, che non hanno ne confermato ne smentito il possibile peggioramento di Pelé che sarebbe adesso sotto cure palliative, secondo quanto riportato in Brasile. Cure volte solitamente a migliorare la qualità della vita del paziente in fase terminale.

Tutto il mondo del calcio, e i tifosi del Brasile in particolare, è vicino alla leggenda verdeoro in questo momento. In occasione dei Mondiali in Qatar, durante la sfida Cameroon-Brasile – ultima partita dei gironi di qualificazione – i tifosi presenti sulle tribune dello stadio hanno realizzato una meravigliosa coreografia, esponendo la magia di Pelé con il numero 10 un messaggio: “Get well soon”