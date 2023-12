Condannato a 17 anni Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che uccise due rapinatori

La sentenza pronunciata dal tribunale di Asti è più severa della richiesta del pubblico, che era di 14 anni.

Nella rapina – risalente al 28 aprile del 2021 – rimasero uccisi due malviventi, mentre un terzo complice rimase ferito a una gamba e riuscì a salvarsi.

Mario Roggero, il gioielliere accusato di aver ucciso due rapinatori – Andrea Spinelli e Giuseppe Mazzarino – che il 28 aprile del 2021 avevano messo a segno un colpo nella sua gioielleria a Grinzane Cavour, provincia di Cuneo, è stato condannato a 17 anni di carcere. L’accusa è di omicidio volontario. Il tribunale di Asti ha emesso una sentenza più severa di quella del pm Davide Greco, che aveva chiesto per Roggiero una condanna a 14 anni. “La parola difesa stona con un video in cui abbiamo visto un’esecuzione” aveva detto il pm.

Alle famiglie delle vittime è stata assegnata una provvisionale di 460 mila euro.

Il gioielliere, tramite i suoi legali, aveva chiesto l’assoluzione ponendo l’attenzione su una precedente rapina, risalente ad alcuni anni fa, che aveva generato in lui paura e terrore. L’accusa però ha ricostruito i drammatici istanti del colpo messo a segno quella mattina, grazie alle telecamere di sorveglianza presenti all’interno e all’esterno dell’attività commerciale. Mario Roggiero avrebbe sparato ai rapinatori quando erano ormai fuori dal negozio, inseguendoli per diversi metri in strada. Per due di loro non c’era stato nulla da fare, un terzo rapinatore era rimasto ferito a una gamba ed era riuscito a salvarsi.

La rapina

È il 28 aprile del 2021 quando nella gioielleria Mario Roggero, che porta il nome del suo proprietario, a Grinzane Cavour, provincia di Cuneo, fanno irruzione tre ladri, con volto coperto da passamontagna. Nella gioielleria ci sono il proprietario, la moglie e una delle figlie. I malviventi li minacciano con una pistola (che si scoprirà essere finta) e un coltello.

Roggiero affronta i ladri, e una volta fuori dalla gioielleria spara ai tre malviventi, accanendosi sul cadavere di uno con dei calci. Due dei tre malviventi muoiono sul colpo, un terzo resta ferito e viene arrestato qualche ora all’ospedale di Savigliano.