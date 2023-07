Mutui e prestiti: 14,9 miliardi di rate non pagate dagli italiani

La situazione per gli italiani riguardo mutui e prestiti è molto delicata, ammontano a 14,9 miliardi di euro le rate non pagate. Scopriamo tutto sulla posizione debitoria degli italiani!

Ammontano 14,9 miliardi di euro le rate non pagate dagli italiani che hanno acceso mutui e prestiti. Le regioni in cui ci sono più rate non pagate sono il Lazio e la Lombardia. Scopriamo come stanno le cose!

In difficoltà gli italiani con mutui e prestiti

La Federazione autonoma bancari italiani lancia l’allarma sulla situazione debitoria degli italiani che hanno contratto mutui e prestiti. Come affermato dalla Fabi, che ha analizzato le statistiche fornite da Banca d’Italia, moltissimi italiani sono in serie difficoltà.

Da quanto emerso, le famiglie italiane si trovano in cattive acqua per via dei rincari continui che ci sono stati in tutti i settori e non possono far fronte al pagamenti di prestiti e mutui.

Non solo, anche l’aumento dei tassi di interesse ha reso problematica la restituzione dei finanziamenti, gettando tanti italiani nello sconforto e nell’impossibilità di pagare le rate.

Nel dettaglio, le rate di mutui non pagati ammontano a 6,8 miliardi, quelle del credito a consumo a 3,7 miliardi e quelli dei prestiti personali a 4,3 miliardi. Invece, l’ammontare per rate completamente scadute è pari a circa 2 miliardi.

In Lazio e Lombardia rate non pagate per oltre 2 miliardi

Nella classifica delle regioni in cui ci sono cittadini che non possono adempiere al pagamento delle rate di prestiti e mutui ci sono Lazio e Lombardia.

L’importo non versato per il pagamento delle rate ammonta ad oltre 2 miliardi di euro. A seguire, fra le regioni considerate meno adempienti per il pagamento delle rate di prestiti e mutui, troviamo la Campania, la Puglia, la Basilicata, e poi la Sicilia e il Veneto.

Rientra invece fra le regioni dove il debito è minore l’Umbria, dove è pari a 226 milioni il debito contratto per rate non pagate.