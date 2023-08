Con questo trucchetto non dovrai più innaffiare le piante per settimane intere

By

Vi sveliamo tutto su un incredibile trucco per non innaffiare le piante, che vi aiuterà a mantenere in salute le vostre piante anche mentre siete in vacanza.

Bastano pochi ingredienti per realizzare un prodotto che siamo sicuri che vi aiuterà a mantenere in salute le vostre piante, anche mentre siete in vacanza.

Prendersi cura delle piante in vacanza

Tantissime persone sanno che, se andranno in vacanza, è probabile che al loro rientro troveranno la maggior parte delle loro piante morte. Dopo averle curate ogni giorno e per tanto tempo, poche settimane in un anno sono sufficienti a metterle KO.

Proprio per questo, in molti chiedono a familiari ed amici di prendersi cura delle loro piante al posto loro, così da mantenerle sempre in salute.

A volte, però, ciò non è possibile e le piante finiscono per rimanere senza nessuno che le aiuti a sopravvivere e le protegga. Per questo motivo, sono tanti gli amanti delle piante che cercano di trovare modi che possano aiutarli a curare le proprie piante a distanza.

Oggi ve ne sveliamo uno davvero incredibile, che in tantissimi stanno applicando. Si tratta di un ottimo rimedio che aiuta chi non può innaffiare le piante con costanza.

Un trucco per non innaffiare le piante

Oggi vi sveliamo la ricetta di un gel, che si rivela un vero e proprio trucco per non innaffiare le piante. Tutto quello che dovete procurarvi sono 300 millilitri di acqua e 1 grammo di agar-agar in polvere.

Aggiungete l’acqua all’interno di una padella e poi unire anche l’agar- agar. Quindi procedete, mescolando in tutto con l’aiuto di un utensile in legno. Solo a quel punto dovrete mettere la padella sul fuoco e portare il tutto a ebollizione.

Mantenete la padella accesa per circa 3 minuti, mentre continuate a mescolare. Lasciate ora che il tutto raffreddi, dopodiché versatelo all’interno di un contenitore. Mettete ora il recipiente in congelatore per circa un’ora.

A quel punto potete aggiungere il gel alle vostre piante. Ma come agisce? Dovete sapere che, aggiungendo questo gel al terreno della vostra pianta, questa rimarrà umida per almeno 20 o 25 giorni.

Naturalmente, dovrete anche evitare di lasciare le vostre piante in condizioni ambientali che possano in qualche modo favorirne il danneggiamento. Ad esempio, evitare di lasciarle esposte in modo eccessivo al sole.

Dovete sapere che questo gel è davvero ottimo, per vari motivi. Innanzitutto è davvero economico, il che è un vantaggio perché permette di risparmiare su tutti quei prodotti costosissimi che svuotano il portafogli.

Inoltre, è un gel naturale, ottimo perché nutre in profondità le vostre piante e permette ad esse di crescere in modo sano e rigoglioso. Inoltre, comporta tutta una serie di benefici, come quello di impedire che l’acqua evapori in modo eccessivo, se a contatto diretto con le fonti di calore.

Questa soluzione è perfetta anche per quelle piante che spesso rischiano di annegare nella loro stessa acqua e di sviluppare malattie fungine. Questo gel, infatti, evita l’eccessiva irrigazione e permette alla pianta di risultare nutrita nel modo corretto.