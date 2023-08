Perché anche quando fa caldo senti il bisogno di coprirti per riuscire a dormire?

Ecco perché tante persone hanno bisogno del lenzuolo anche in estate. Soltanto così riescono finalmente a dormire.

Vi sveliamo perché in tanti necessitano di coprirsi mentre sono a letto, per addormentarsi, anche se la temperatura è elevata.

Come addormentarsi subito in estate

Sono molte le persone che sono in difficoltà quando devono addormentarsi in estate. Ciò è sicuramente dovuto al caldo, a quelle temperature elevate che contraddistinguono questo periodo dell’anno in Italia.

Se volete addormentarvi subito in estate, vi consigliamo di accendere per qualche minuto l’aria condizionata presente nella vostra stanza e di chiudere le porte, in modo che il clima si mantenga. Quando andate a dormire, però, spegnete l’elettrodomestico, che può addirittura disturbare il vostro sonno.

Un altro consiglio che vi diamo è quello di spostarvi dalla vostra classica camera da letto a una stanza più piccola e maggiormente fresca durante il periodo estivo. In molti non lo sanno, ma sarebbe l’ideale anche mangiare leggero la sera in modo da non avere disturbi mentre dormite e non aumentare la vostra temperatura del corpo per via della fase digestiva.

Piuttosto che dormire completamente nudi, vi consigliamo di indossare dei vestiti in cotone leggero, traspiranti, che vi permettano di non sudare e allo stesso tempo vi trasmettano un senso di freschezza.

Ma come mai esistono delle persone che hanno bisogno di un lenzuolo anche in estate? Ecco che di seguito vi sveliamo la ragione di ciò. I motivi sarebbero principalmente due.

Lenzuolo anche in estate

Il motivo per cui molte persone amano il lenzuolo anche in estate non è solo uno. La prima ragione sarebbe legata alla regolazione della temperatura. Secondo alcuni studiosi, infatti, essendo gli esseri umani animali a sangue caldo, questi hanno bisogno di regolare la temperatura interna avvalendosi di strumenti esterni.

Uno di questi strumenti sarebbe, appunto, il lenzuolo. Anche se la temperatura esterna è calda, spesso abbiamo bisogno del lenzuolo in una particolare fase della giornata. Stiamo parlando, appunto, di quella nella quale raggiungiamo la fase REM.

In questa fase, non abbiamo la piena concezione di ciò che abbiamo intorno e della temperatura che ci circonda. Proprio per questo, per certe persone potrebbe risultare automatico spogliarsi se hanno troppo caldo o coprirsi se hanno troppo freddo.

Per molti, anche d’estate il lenzuolo si rivela un valido alleato in momenti di grande vulnerabilità, come sono quelli in cui ci troviamo mentre dormiamo. Ma questo non è l’unico motivo.

Ne esisterebbe un altro, infatti, psicologico e che riguarderebbe la sorta di conforto che vogliamo trasmettere al nostro corpo mentre ci stiamo addormentando o stiamo già dormendo. Sono tantissime, infatti, le persone che hanno bisogno di sentirsi al sicuro mentre si stanno lasciando andare tra le braccia di Morfeo.

La maggior parte delle persone che hanno bisogno del lenzuolo anche in estate sono quelle che, magari, da piccole avevano paura del buio e si sentivano al sicuro sotto le coperte. Questa pratica potrebbe essersi mantenuta anche in età adulta in modo del tutto inconscio.