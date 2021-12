Come trovare online vini pregiati ed etichette rare

Chi acquista o colleziona vino conosce bene l’emozione che si prova scorrendo le immagini di una nuova enoteca. La mente analizza rapidamente le etichette alla ricerca di un’annata rara o di un’etichetta preziosa. Le immagini delle bottiglie, le etichette e le descrizioni sono un mosaico di sfumature e colori da analizzare e memorizzare alla ricerca del grande vino da regalare o da degustare in compagnia.

Scoprire nuove enoteche è diventata una delle attività più difficili sul web, è quasi difficile orientarsi tra annunci, pagine sui social, storie e dirette. In tutto questo calderone di messaggi ci si perde e la ricerca diventa spesso vana e frustrante. Gli strumenti tecnologici più recenti sono una manna dal cielo quando si tratta di trovare nuove enoteche online.

La ricerca, la selezione e l’acquisto di vino online

Siamo tutti d’accordo, il modo più semplice ed economico per acquistare vino è ordinarlo online e riceverlo comodamente a casa, ma come trovare le enoteche da cui acquistare al miglior prezzo?

In genere, quando si vuole acquistare una bottiglia di vino, si parte da una ricerca su Google dove i risultati delle prime pagine sono popolati dai grandi nomi di settore: affidabili e consolidati. Mossi dal desiderio di trovare nuovi luoghi del vino, si passa alle pagine successive, dove arrivano i blog a confondere le acque e man mano che si va avanti ci si rende conto della diluizione dei risultati. Le cose non cambiano quando si fa uso dei social network, dove cercare “enoteca online” non produce risultati utili. Trovare enoteche online con gli strumenti classici tipici dei motori di ricerca generalisti non è facile.

I portali di aste ed i siti di annunci sono stati di grande tendenza negli ultimi anni ed hanno dato grandi soddisfazioni nella loro fase iniziale. In essi era possibile trovare bottiglie rare e lotti di vini a prezzi interessanti da venditori e piccoli shop online. Le cose, anche qui, sono gradualmente cambiate ed i primi due hanno ceduto il posto a speculatori ed affaristi. A questo cambiamento va aggiunto il costante aumento dei costi di commissione che sono a carico anche dell’acquirente e che sicuramente ha stupito molti di coloro che credevano di aver fatto un ottimo affare.

Come trovare vini rari e preziosi online

Lo scenario moderno, esperienza alla mano, sembra essere poco favorevole alla ricerca di nuove enoteche dove acquistare vino online, ma le cose possono andare molto diversamente se si fa uso di una speciale categoria di motori di ricerca, quella dei motori di ricerca vini.

Internet conta centinaia di enoteche tra quelle più note e quelle più di nicchia, ed il numero è in continuo aumento. Negli shop online è possibile trovare collezioni di grandi vini e chicche speciali conservate gelosamente dai proprietari. Molte di queste bottiglie sono in vendita a prezzi speciali, molto più bassi della media, poiché la domanda che ricevono non è sufficiente a giustificare gli aumenti ed i prezzi rimangono stabili negli anni oppure crescono in percentuale minima. Per trovare tutte le offerte di vini online e scoprire nuove enoteche è necessario utilizzare un motore di ricerca vini. Tra i diversi motori di ricerca disponibili su internet, il più autorevole è sicuramente Enosearcher, che conta oltre 250 enoteche e migliaia di etichette catalogate quotidianamente. Enosearcher è la porta di accesso più comoda ad una nuova esperienza di acquisto in cui tutte le etichette sono presentate in modo semplice e gradevole. Uno dei suoi punti di forza è l’aggregazione e la trasformazione dei risultati che producono una singola pagina con un tabellone di offerte facilmente consultabile.

Come funziona un motore di ricerca vini?

Utilizzare un motore di ricerca vini è semplice come utilizzare Google, basta cercare l’etichetta desiderata ed il sistema, dopo aver analizzato tutte le enoteche online, produrrà dei risultati raggruppati ed ordinati pronti per essere consultati. La qualità dei risultati è garantita da un sapiente uso dei migliori algoritmi di catalogazione e ricerca disponibili al mondo. La tecnologia è simile a quella di un metamotore ma con funzionalità specifiche per il mondo del vino.

I risultati sono mostrati in un formato semplice da consultare, in cui è possibile identificare i prezzi migliori per ogni etichetta, con o senza spese di spedizione. Una volta presa confidenza con questa metodologia di ricerca, acquistare vini online sarà più semplice ed il tempo risparmiato (oltre al denaro) potrà essere utilizzato per altre passioni ed interessi.