Come togliere la puzza di muffa e umido dall’armadio: basta questo ingrediente

La puzza di muffa e di umido, soprattutto se si concentrano negli armadi, possono essere davvero spiacevoli. Vediamo come rimuoverla.

Esiste un metodo super efficace per togliere la puzza di muffa ed umido dall’armadio. Scoprilo di seguito.

Puzza di muffa e umido: che problema

Se in casa propria si sente un cattivo odore ma non si riesce ad individuare la causa con facilità, allora potrebbe essere colpa della muffa e dell’umido. La muffa è visibile perché spesso si manifesta sulle pareti formando macchie verdi, grigie o nere. Il suo odore è forte e tipico dei luoghi che sono stati chiusi per molto tempo.

La muffa si genera in posti freddi, chiusi, con scarsa luminosità. A contatto con l’umidità e la condensa è in grado di proliferare poiché si tratta di un organismo pluricellulare che appartiene al regno dei funghi. Essa riveste le superfici formando dei miceli spugnosi.

Questa premessa, ci può ben lasciare intendere come la muffa e l’umidità possano proliferare anche negli armadi. In casa l’umidità e la condensa possono essere favorite da alcuni atti classici come cucinare, stendere i panni in casa e non areare sufficientemente gli ambienti.

La muffa e l’umidità, però, e il loro conseguente cattivo odore, possono essere causati anche da perdite o infiltrazioni che possono provocare delle macchie sulle pareti. Naturalmente, il problema non è soltanto la macchia ma il fatto di inalare costantemente queste muffe che può essere pericoloso per la salute. Inalare muffa continuamente può provocare asma ed allergie.

La muffa e l’umidità possono svilupparsi anche negli armadi appoggiati a delle pareti esposte, ad esempio, in un lato nord dell’abitazione.

Il rimedio

Nell’armadio bisognerà cercare questo cattivo odore. Sia la muffa che la puzza di umido impregnano i vestiti e sensibilizzano il naso. Bisognerebbe andare alla ricerca della puzza più prepotente. Dopo averla scovata si può procedere con prodotti chimici specifici.

Tuttavia, l’odore potrebbe permanere. A questo punto, ci si può servire di un rimedio naturale infallibile. Prima di procedere, area la stanza dove si trova l’armadio. In questo modo, l’aria viziata verrà ricambiata con dell’aria più fresca. Poi, si potrà procedere alla pulizia minuziosa dell’armadio, svuotandolo, con l’aiuto dell’aceto di vino bianco, ottimo neutralizzatore di odori.

Anche i vestiti devono essere lavati con acqua calda e stesi bene all’aria aperta. Soltanto dopo che sono asciutti, potranno essere riposti nell’armadio in cui avrai riposto sul fondo il rimedio di cui ti parlavamo.

Si tratta di un sacchetto di cotone, più o meno grande, con dentro del riso crudo. Questo alimento è in grado di assorbire efficacemente gli odori e l’umidità. Provare per credere. Sul riso possono essere versate anche delle gocce di olio essenziale per migliorare l’odore del tuo armadio e non far tornare la puzza.