Come stirare una camicia in 2 minuti: il metodo che usano anche in lavanderia

Siete in grado di stirare una camicia in soli due minuti? Non bisogna perdere tempo, questo è il metodo che usano in lavanderia da copiare.

Stirare una camicia in soli due minuti è impossibile? Non con la giusta tecnica e qualche piccolo segreto che viene svelato dai più esperti in materia. Basterà avere l’attrezzatura corretta, un pochino di buona volontà e imparare tutte le tecniche che consentono di stirare una camicia in soli due minuti con il metodo della lavanderia. È semplice e veloce, ideale per chi non ha voglia ma soprattutto tempo di star dietro agli indumenti tra i più difficili da stirare.

Come stirare una camicia: solo due minuti con questo metodo

In una epoca come la nostra non c’è il tempo per dedicarsi alla stiratura di una camicia, proprio perché richiede attenzione e si perde tantissimo tempo prezioso. Non solo, non sempre si ha il budget per poter portare tutti gli indumenti in lavanderia tutte le settimane.

Per questo motivo, gli esperti hanno voluto dare un aiuto a tutte le persone attraverso i social e i video condividendo i loro segreti. Stirare una camicia da uomo è una vera e propria arte, anche se con un aiuto prezioso può diventare qualcosa di molto veloce per cavarsela in soli due minuti.

Iniziare dal colletto

La prima cosa da fare è prendere la camicia dalla lavatrice non appena è terminato il ciclo del lavaggio. Questo è l’unico modo per ridurre le pieghe che si possono formare e per evitare che il tessuto si irrigidisca.

Poi si accende il ferro da stiro, meglio se a vapore, iniziando proprio dal colletto disponendolo sull’asse e passando piano la piastra.

Posizionare le spalle

Si ricorda di avvalersi sempre del vapore del ferro oppure di uno spruzzino che possa inumidire il tessuto, così che la piastra scivoli eliminando ogni tipo di piega. Si continua con le spalle – prima una e poi l’altra – utilizzando la parte dell’asse arrotondata. Si noterà il tessuto ben steso e un passaggio della piastra uniforme anche lungo le cuciture.

Posizionare le maniche

Si passa successivamente alle maniche usando sempre l’asse. Il segreto è posizionare gli strati del tessuto inferiore in modo che siano ben stesi per evitare che si formino varie righe, segnando man mano i bordi esterni che formano il tessuto della camicia.

Procedere con il tessuto al rovescio

Ora il tessuto dovrà essere stirato al rovescio per stirare bene il bordo con il passaggio della punta del ferro tra un bottone e l’altro, sezione dopo sezione.

Step finale

La camicia è pronta e deve essere subito appesa con l’aiuto di una gruccia apposita, che segua le linee del capo senza rovinare la stiratura.

Con questa tecnica ci vorranno solo due minuti per avere una camicia stirata, senza umidità residua e pronta per essere indossata.