Accordo Roma-Adidas, la New Balance non ci sta e fa causa ai giallorossi

New Balance pronta alla causa contro la Roma dopo l’accordo dei giallorossi con Adidas, un altro sponsor tecnico, per la stagione 2023/24.

Nonostante l’accordo tra la Adidas e la Roma per la stagione 2023/2024, il club della capitale potrebbe rimanere con la New Balance. Lo rende noto la società nel bilancio del 30 giugno 2022. L’attuale sponsor tecnico è pronto alla battaglia legale, e ci sarebbe una clausola a suo favore.

Roma, Adidas si allontana e New Balance promette la battaglia legale

Anche la Roma si appresta a cambiare pelle, e come la Nazionale di calcio il passaggio sarà alla Adidas. Anzi no, perché il club capitolino dovrà vedersela con il suo attuale sponsor tecnico, la New Balance, non proprio contento di questo matrimonio.

Lo si apprende dal bilancio della Roma relativo al 30 giugno 2022, dove si rende noto che è attualmente in corso un “arbitrato” davanti all’International Chamber of Commerce proprio con la New Balance, in vista dell’accordo con il brand tedesco.

Dunque il condizionale diventa d’obbligo per quanto riguarda la prossima stagione, vista la battaglia legale in corso, e i tifosi potrebbero dire addio all’idea di vedere sulla nuova maglia il famoso marchio.

Pare esista infatti una clausola a favore di New Balance, la cosiddetta “Right of First Refusal” che qualora esercitata alla presenza di un altro concorrente potrebbe costringere la Roma a rimanere per la successiva stagione calcistica con l’attuale brand.

Cosa chiede la New Balance: i dettagli nel bilancio

Tornando alla clausola che andrebbe a favore di New Balance, questa sarebbe legittimamente utilizzabile se si andasse a pareggiare i termini – probabilmente economici – offerti dal terzo competitor (in questo caso la Adidas). Dunque la Roma in tali termini avrebbe dovuto rifiutare l’offerta dello sponsor tecnico tedesco e rimanere con la New Balance rinnovando il contratto.

Ecco perché il marchio con sede a Boston richiederà per vie legali che la Roma rinnovi il contratto New Balance per la prossima stagione, e che la società interrompa la trattativa con il terzo competitor. Tutte queste informazioni sono state messe bilancio direttamente dal club giallorosso.

E ancora, il brand americano ha chiesto alla Roma di non annunciare pubblicamente la messa a conclusione del contratto con Adidas e di non andare avanti con il competitor, piuttosto di iniziare la collaborazione con la New Balance per la realizzazione della collezione As Roma 2023/2024 non solo delle maglie ma di tutto il corredo sportivo relativo alla squadra.

Ecco come si procederà. La Roma lo scorso 13 luglio aveva depositato la richiesta di rigetto delle domande di New Balance, sulla base del fatto che l’attuale sponsor non avrebbe pareggiato i termini offerti dalla Adidas.

Per questo motivo New Balance non sarebbe legittimata ad esercitare il proprio diritto di prelazione. Secondo la società romana dunque l’offerta Adidas rimane legittima, e l’accordo di riservatezza tra New Balance e As Roma violato.

La Roma ha fatto richiesta di condanna a New Balance anche di un pagamento, per presunti inadempienti al contratto tra cui le consegne dei completi di gara 2021/22, e altre consegne di materiale per l’allenamento sempre per la stagione 2021/2022 e anche quella in corso, 2022/2023. Ancora, altre inadempienze avrebbero riguardato il materiale per il tempo libero del 22/23, risultati difettosi.

Dunque, come si apprende ancora dal bilancio giallorosso, nell’agosto del 2022 è stato deciso che la definizione del procedimento verrà reso noto entro l’11 febbraio 2023.