Segre al Senato: “Presiedo il tempio della democrazia a 100 anni dalla marcia su Roma”

Liliana Segre, senatrice sopravvissuta all’Olocausto, presiede oggi la prima seduta della nuova legislatura di Palazzo Madama. La senatrice a vita nominata da Mattarella nel 2018 risulta il membro più anziano dell’assemblea (dopo Giorgio Napolitano, assente tuttavia per motivi di salute).

L’Aula di Palazzo Madama ha accolto questo memoriale vivente di resilienza e coraggio con una standing ovation che ribadisce la gratitudine per l’impegno costante della Segre per diffondere gli orrori e le privazioni perpetrate dal nazi-fascismo e come a questo si debba opporre la condivisione e la collaborazione.

Ottobre ’22: un mese carico di significato

L’evento odierno è carico di significato per Liliana Segre: tra pochi giorni ricorrerà il centenario della marcia su Roma, il corteo violento organizzato dalle squadracce fasciste per bloccare e prendere il controllo dei centri nevralgici nazionali e spingere così il re ad eleggere Mussolini capo del governo; ricorrenza che coincide con il ritorno al potere di una destra dai tratti fortemente conservatrici, se non reazionari, e legata nella sua origine proprio al post-fascista Movimento Sociale Italiano.

Liliana Segre comincia la sua prolusione alla seduta parlamentare confidando un certo senso di vertigine per la sacralità del luogo (“tempio della democrazia”) e del ruolo affidatole in questa giornata e di come questo incarico assuma ancor più valore in coincidenza con la storia di un secolo fa.

Mediante un parallelo che non può non impietosire e far ribollire di rabbia quanti ritengono una vergogna nazionale il regime fascista, la senatrice confessa di non poter credere che alla bambina che nell’ottobre del 1938 venne impedito di sedere sul proprio banco di scuola perché ebrea, possa oggi sedersi su un banco così prestigioso, quello della seconda carica dello stato.