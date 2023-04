Come sono andate le partite della 31esima giornata di Serie A

La 31esima giornata di Serie A ha riservato diverse sorprese e anche il ritorno alla vittoria di Inter e Milan, in piena corsa per un posto in Champions League. Cade ancora la Juventus, stavolta contro il Napoli, ed è la terza volta consecutiva; va male anche alla Lazio che perde in casa contro il Torino, ma non va diversamente alla Roma, battuta grazie a un gol di Mario Pasalic. Cambia inevitabilmente la classifica del nostro campionato con le milanesi che si riavvicinano al terzo posto, ma anche con l’Atalanta che regge il passo e ritorna ampiamente in corsa.

Dopo Champions, Europa e Conference League, è l’ora di tornare con la testa e le energie residue in cui ci si gioca ancora tanto, soprattutto la voglia di tornarci in Europa un anno dopo e rigiocarsi serate così. Dopo che la Juventus ha riottenuto, almeno momentaneamente, i dodici punti di penalizzazione, la musica un po’ è cambiata, soprattutto per le milanesi. Inter e Milan stanno facendo un percorso magnifico in Champions League, ma in campionato arrancano e, in questo momento, sarebbero fuori dalla massima competizione europea. E, infatti, questa settimana entrambe hanno vinto e senza subire gol contro Empoli e Lecce. Le romane, invece, crollano entrambe contro Torino e Atalanta. Male anche la Juventus, ma il Napoli a questo punto è vicinissimo allo scudetto.

Napoli a un passo dal titolo, la Juventus perde ancora. Inter e Milan risalgono la classifica quando si bloccano le romane

Il campionato di Serie A continua a regalarci sorprese ed emozioni. La corsa per la Champions League, al momento, è il capitolo più emozionante con Inter e Milan capaci di rifarsi sotto sul più bello e la settimana prima degli scorsi diretti più importanti. Il terreno ora è più breve dalla Lazio e soprattutto dalla Roma, stanca e sfortunata contro l’Atalanta nel posticipo di lunedì. Il dato più importante è comunque quello del Napoli che vince negli ultimi minuti contro la Juventus, ma con tante polemiche arbitrali. Ecco nel dettaglio come sono andate tutte le partite della 31esima giornata.

VERONA-BOLOGNA 2-1 – La necessità è quella di stupire, di rinascere, infine di salvarsi. E quest’esigenza il Verona la rispecchia totalmente in questa giornata, tornando a farsi sotto sul più bello e quando serviva di più avvicinando il quart’ultimo posto. I padroni di casa fanno la partita senza indietreggiare e trovano il vantaggio al 51esimo, ma del primo tempo, con un rigore di Simone Verdi. Al 62esimo il trequartista trova anche il raddoppio, stavolta su assist di Davide Faraoni. Il gol che accorcia le distanze, ma solo al 94esimo, è di Dominguez. Passo indietro netto per il Bologna, dopo i risultati dell’ultimo periodo, il Verona invece vola e ora può credere nella Serie A anche per il prossimo anno.

SALERNITANA-SASSUOLO 3-0 – Il sabato inizia con una partita snobbata da molti, ma che ha tanti contenuti da dire dal punto di vista tattico. Il Sassuolo è una delle migliori squadre del 2023, ma i granata hanno molte più motivazioni, soprattutto la necessità di macinare il prima possibile i punti per evitare la retrocessione. E i punti, ma anche i gol, arrivano in massa contro gli emiliani, che devono fare a meno di Domenico Berardi. Al nono minuto già la partita si sblocca con Lorenzo Pirola che mostra tutto il suo talento anche dalla metà campo in su firma l’1-0. Al 20esimo, arriva anche il raddoppio e stavolta la firma d’eccezione è di Boulaye Dia che torna al gol e realizza il 2-0. Le cose nel secondo tempo si mettono anche meglio e al 65esimo l’attaccante ispira il tris di Coulibaly. Grande festa per i campani, ora vicini alla salvezza.

LAZIO-TORINO 0-1 – I biancocelesti di Maurizio Sarri, gli unici tra le prime sei a non aver avuto impegni infrasettimanali in coppa a causa dell’uscita anticipata dalla Conference League, hanno ospitato i granata di Ivan Juric, non certamente gli amici giurati del tecnico toscano, e non sicuramente il miglior allenatore con cui si poteva scontrare la Lazio per guadagnare tre punti che avrebbero avuto un peso importante in zona Champions League, ma soprattutto in ottica primo posto.

Con la stessa formazione di sempre, a esclusione di Danilo Cataldi, squalificato, di Nicolò Casale, un po’ acciaccato, e di Ciro Immobile, il capitano, reduce da un incidente di cui ha parlato tutta Italia, gli undici di casa si sono presentati ai nostri di partenza con le migliori intenzioni, ma è stato il Torino a capire subito da che parte andava la partita, chiudendo le linee di passaggio e imbrigliando il gioco dei biancocelesti, soprattutto passando per Mathias Vecino, non tra i migliori in campo.

La Lazio è comunque salita di giri, non trovando mai però l’occasione giusta per andare in gol, un gol che è poi arrivato dagli ospiti che, complice la prima svista (forse) da inizio anno di Ivan Provedel, hanno colpito la squadra di Sarri al 43esimo con Ivan Ilic, ovvero il giocatore che lo stesso tecnico della Lazio stava chiedendo alla società da qualche finestra di calciomercato.

La partita si è conclusa così, con i padroni di casa che ci hanno provato fino alla fine, ma non sono mai riusciti a colpire per davvero, soprattutto da quando è entrato il numero 17, che di fatto non ha mai toccato un pallone. Certo, c’è da dire che l’arbitraggio di Davide Ghersini che è stato criticato sia dal tecnico, sia dal presidente Claudio Lotito, e che potrebbe addirittura essere fermato per un turno dal designatore arbitrale, perché c’era sicuramente un’espulsione per i granata, quella per Stephane Scingo, più volte graziato dal direttore di gara dal secondo giallo, e un rigore su Elseid Hysaj, che forse avrebbe permesso alla Lazio di guadagnare almeno un punto.

SAMPDORIA-SPEZIA 1-1 – Dopo la caduta a sorpresa della Lazio, il sabato si conclude con uno scontro caldissimo per la salvezza e che è avvenuto in casa di una Sampdoria in piena contestazione, con la Serie B a un passo e i problemi societari nel loro culmine. Lo Spezia, però, ora inizia a sentire la pressione del Verona alle spalle e ha bisogno di vincere per restare avvinghiata alla Serie A. In realtà, le cose si mettono subito male perché a metà del primo tempo Amione raccoglie l’assist di Tommaso Augello e trova la rete del vantaggio. Sembra andare tutto bene per i blucerchiati, ma poi lo Spezia reagisce e trova il pareggio. Ci pensa Daniele Verde nella ripresa, raccogliendo l’assist di Simone Bastoni, a firmare l’1-1 e questa volta di testa. Il risultato non cambia più e purtroppo non serve a nessuna delle due per la corsa salvezza.

EMPOLI-INTER 0-3 – Ci sono partite che non si possono sbagliare, ma anche quelle che segnano un’intera stagione. La bella vittoria dell’Inter contro l’Empoli potrebbe essere proprio uno di quei match. I nerazzurri, infatti, dopo aver eliminato il Benfica e aver raggiunto la semifinale di Champions League, ha un momento molto complicato in campionato e assoluta necessità di centrare i tre punti. Stavolta la squadra di Simone Inzaghi non ha certezze, non nel primo tempo, ma nella ripresa va in gol con i suoi attaccanti e la più bella notizia è la prestazione di Romelu Lukaku. Il bomber belga sblocca la partita, in mezzo alle maglie dell’Empoli, con un gran destro incrociato che non lascia scampo a Perisan. Poi, va in assolo e scarta un avversario con tutta la sua potenza fisica, per poi scaricare un bolide di mancino sul secondo palo che non lascia scampo al portiere. C’è anche tempo per una rete di Lautaro Martinez, ancora su assist di uno scatenato Lukaku, che inchioda il risultato sullo 0-3. A proposito di rinascita, il belga sembra essere finalmente tornato nella sua versione migliore.

MONZA-FIORENTINA 3-2 – Non mancano i gol, il bel gioco e anche qualche errore difensivo nella partita allo stadio U-Power Stadium. La Fiorentina parte decisamente meglio e sblocca il risultato con un colpo di testa di Christian Kouame, bravo a raccogliere l’assist di Cristiano Biraghi. Passano solo cinque minuti e stavolta è l’attaccante a rendere il favore, ma a Riccardo Saponara, bravo a battere Michele Di Gregorio e con uno dei pezzi forti del suo repertorio: il tiro all’angolino. La Fiorentina, però, anche per stanchezza e nonostante le rotazioni, cala mentalmente e fisicamente, ma esce anche un Monza che non ha mai smesso di fare la partita. Al 26esimo, la distanza si accorcia grazie a un autogol di Cristiano Biraghi e a fine primo tempo Dany Mota si invola verso Terracciano e lo batte direttamente da un rilancio di Di Gregorio. Un minuto dopo, Pessina trova anche il gol della rimonta, ma l’arbitro annulla al Var per un tocco di mano. Poco male, perché il centrocampista trova il gol partita nel secondo tempo su calcio di rigore. Il match termina 3-2 nonostante l’ingresso di Luka Jovic, anche in questo caso impalpabile.

UDINESE-CREMONESE 3-0 – La Cremonese ha bisogno di punti d’oro per continuare a sperare nella corsa salvezza, ma le giornate rimaste sono pochi e le vittorie da mettere a segno tante. L’Udinese con la pancia piena dopo un campionato soddisfacente, ma non straordinario, però, fa la sua partita e con un centrocampo dominante batte gli avversari lombardi e senza tante attenuanti. Già al secondo minuto, Lazar Samardzic raccoglie l’assist di Sandi Lovric e trova il gol del vantaggio con un mancino esterno bellissimo sul secondo palo. Non passa molto tempo e arriva anche il raddoppio, stavolta con Nahuel Perez e su assist dello stesso Samardzic. Il sigillo sulla partita arriva in contropiede, con Success bravo a campo aperto ad aprire il piattone e chiudere il match. Si tratta di uno stop importante per gli ospiti e con la salvezza che si fa sempre più lontana, ma anche la finale di Coppa Italia.

MILAN-LECCE 2-0 – Tra le prime quattro d’Europa, assieme all’Inter, il Milan di Stefano Pioli si presenta a San Siro, tra la sua gente, per festeggiare un traguardo che a inizio sarebbe stato un sogno, e invece adesso è una realtà, e potrebbe diventare anche più bella di così. C’è il Lecce, però, ad aspettarli i campioni d’Italia, un Lecce che già all’andata aveva fatto male ai rossoneri, un Lecce che, però, non è lo stesso, e deve iniziare a guardarsi le spalle da chi c’è dietro, soprattutto dall’Hellas Verona e dallo Spezia, tutte e due piuttosto sicure di voler rimanere in Serie A.

Non era solo una festa, però, per il Diavolo, era un modo per ribadire che quello che è successo in Europa, quando è stato battuto (e poco importa il pareggio del Diego Armando Maradona) il Napoli primo della classe in campionato, non era una rondine che non fa primavera, piuttosto un segnale che anche l’anno prossimo, a fare la voce grossa in Champions League, ci vogliono essere anche loro, anche se c’è statisticamente una probabilità su quattro che l’arrivo tra le prime quattro potrebbe non servire perché basterebbe alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie. E quindi Rafael Leao, che è tornato quello dell’anno scorso, e che con le sue accelerate ha garantito due gol fondamentali e partita per vivere con un attimo in più di speranza le due gare che mancano, quella della Juventus contro i partenopei, e quella della Roma, contro una diretta concorrente. Indemoniati.

JUVENTUS-NAPOLI 0-1 – La Juventus non può più permettersi errori, nonostante abbia recuperato in settimana 15 punti in classifica, solo momentaneamente, e quindi anche il secondo posto in classifica. Il Napoli, invece, deve reagire dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Milan, e vuole mettere al più presto in bacheca il terzo scudetto della sua storia. La partita va a folate, ma i partenopei non sempre riescono a imporre la loro qualità al palleggio, dando vita a un match tra due identità diverse, ma comunque molto equilibrato. La fanno da padrone le polemiche arbitrali: nel secondo tempo, infatti, Arkadiusz Milik recupera un pallone su Stanislav Lobotka e da lì parte un contropiede devastante di Angel Di Maria che non sbaglia e batte Alex Meret.

L’arbitro, però, dopo revisione al Var segnala il fallo del centravanti polacco, facendo imbestialire i tifosi di casa e i suoi tifosi. Pochi minuti dopo, il Napoli trova il gol partita: Eljif Elmas crossa sul secondo palo e serve Giovanni Raspadori che con il mancino al volo batte Wojciech Szczesny segnando quello che potrebbe essere considerato il gol scudetto. Con una vittoria nel prossimo turno e sperando che l’Inter fermi la Lazio, i partenopei potrebbero già laurearsi campioni d’Italia e con tanti turni d’anticipo.

ATALANTA-ROMA 3-1 – L’ultima partita di un’altra full immersione, la ciliegina sulla torta di una 31esima giornata che ha regalato più di qualche capitombolo – della Lazio e della Juventus, per esempio, ma anche della Fiorentina, vi abbiamo raccontato – è stata Atalanta-Roma di lunedì alle 20:45. Gli uomini di Gian Piero Gasperini decisamente più freschi rispetto a quelli un po’ stanchi di José Mourinho, ma non sicuramente più brillanti, e non solo perché vincere aiuta a vincere, una gara bloccata, com’era normale che fosse, che ci sono voluti 39 minuti prima che uno spunto, un tiro in porta arrivasse. È stato di Mario Pasalic, che imbeccato da Duvan Zapata, l’ha sfruttato al meglio portando, nei fatti, i bergamaschi negli spogliatoi in vantaggio.

Ce ne sono voluti poco meno di venti, però, nel secondo tempo, per ribadire che non era serata, e quindi Rafael Toloi ha firmato il 2-0, nato un po’ anche per demeriti dei giallorossi, che poi sono riusciti a riaprire la partita con il capitano Lorenzo Pellegrini. Neanche il tempo di gioire, in effetti, che a chiudere definitivamente i conti di ha pensato Teun Koopmeiners. I minuti finali, più che una gioia, sono un’agonia, per Diego Llorente, chiamato a prendersi il posto di un Chris Smalling infortunato, che potrebbe aver concluso la stagione con quest’uscita, ma anche Paulo Dybala, subentrato ma anche sfortunato in occasione di un’entrata dell’Atalanta. E c’è pure l’Europa League a cui pensare.

La classifica della Serie A dopo la 31esima giornata: Inter e Milan vedono la Roma, il Napoli lo scudetto. Che risalita del Verona!

NAPOLI 78

LAZIO 61

JUVENTUS 59

MILAN, ROMA 56

INTER 54

ATALANTA 52

BOLOGNA 44

UDINESE, FIORENTINA, TORINO 42

MONZA 41

SASSUOLO 40

SALERNITANA 33

EMPOLI 32

LECCE 28

SPEZIA 27

HELLAS VERONA 26

CREMONESE 19

SAMPDORIA 17