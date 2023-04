Esplosione in una casa a Montecarlo (Lucca), feriti e dispersi

Terribile esplosione poco fa in un’abitazione di campagna a Montecarlo, in provincia di Lucca. Stando ai primi riscontri, ci sarebbero feriti e dispersi, questi ultimi ancora sotto le macerie. I Vigli del Fuoco sono al lavoro per trovarli e portarli in salvo. Il crollo della casa dovuto, si presume, a causa di una fuga di gas.

Questa mattina, poco dopo le 11, una tremenda esplosione ha distrutto una casa di campagna a Montecarlo di Lucca, in Toscana. Stando alle fonti sul luogo dell’accaduto, ci sarebbero 4 feriti e 2 dispersi. A scatenare il tutto, una probabile fuga di gas a causa di una bombola. Tra le vittime, anche due bambini. I Vigili del Fuoco sono ora al lavoro per ritrovare ancora le persone sotto le macerie.

Fuga di gas in una casa di campagna in provincia di Lucca: a Montecarlo 4 feriti e 2 dispersi

È accaduto questa mattina alle 11.30 in Via Traversa Marginone, a Montecarlo, in Toscana. L’esplosione è stata talmente forte da far collassare completamente la villetta, della quale rimane ora solo il tetto. Ad arrivare in soccorso, oltre ai Vigili del Fuoco, anche i mezzi del 118 e la polizia municipale.

È notizia proprio di pochi minuti fa che uno dei due dispersi è stato salvato dai pompieri al primo piano dell’abitazione. A guidare i Vigili del Fuoco sarebbe stata proprio la vittima, che li ha condotti dove si trovava. Ancora nessuna notizia sull’altro disperso, invece.

Quattro i feriti, tra cui una donna con frattura del polso, un uomo con trauma toracico e i due figli di 9 e 12 anni di età, fortunatamente con ferite lievi. È probabile che i due bambini si trovassero al momento dell’esplosione all’esterno dell’abitazione e siano rimasti colpiti dalle macerie cadute.

Al momento al lavoro oltre ai pompieri, anche il personale dell’Usar, ovvero quello specializzato nella ricerca nelle macerie, oltre ai cinofili del comando di Siena.

“L’esplosione, il boato, sono avvenuti alle 11.30 circa. I soccorritori sono immediatamente intervenuti. Stiamo cercando di capire cosa abbia provocato l’esplosione, sembra una fuga di gas. Speriamo di riuscire a trarre tutte le persone in salvo e consegnarle alle cure dei medici” ha raccontato ancora turbato il primo cittadino di Montecarlo, Federico Carrara.

Le fasi del soccorso a Montecarlo: il boato e l’arrivo dei primi soccorsi

L’esplosione è avvenuta in una palazzina di quattro appartamenti, e tra le vittime c’è anche una madre con due figli, che è stata soccorsa dopo aver gridato chiedendo aiuto. Il boato nella casa colonica è stato sentito anche a notevole distanza da altri cittadini.

Un’altra donna è stata recuperata sotto i detriti, raggiunta dai soccorritori proprio grazie alle sue stesse indicazioni, mentre ancora una persona risulta dispersa. L’incidente ricorda il tragico fatto accaduto solo lo scorso ottobre a Torre, nel quale persero la vita tre persone.

Subito dopo l’esplosione, i Vigili del Fuoco e altri soccorritori sono accorsi in breve tempo. Una velocità che ha permesso di salvare i feriti. Stando alle prime perlustrazioni, a scatenare l’inferno potrebbe essere stata una bombola del gas o la perdita di una tubatura.

Il proprietario del casolare è arrivato velocemente sul luogo e si è messo subito a disposizione degli inquirenti. Per ora la zona è interdetta e la via di accesso bloccata all’ingresso.