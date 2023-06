Risparmiare sui biglietti aerei è possibile, bisogna semplicemente trovare la giusta strategia piuttosto che rinunciare ai viaggi per non spendere cifre impensabili.

Seguendo i seguenti suggerimenti, si può viaggiare in aereo pagando pochissimo e risparmiando enormemente.

Eventi particolari, lancio di una nuova tratta, periodo, riempimento dell’aereo inducono delle oscillazioni sui prezzi dei biglietti incredibili, ecco perché al momento della prenotazione ci sono tantissime incertezze che possono far aumentare o diminuire il prezzo in maniera sensibile.

Risparmiare viaggiando comodamente è possibile, consigli

Chi viaggia parecchio lo sa. Chi è alla prima esperienza o alle prime armi invece può trovarsi in severa difficoltà e in grande confusione. Secondo Skyscanner, per pagare poco un biglietto aereo e viaggiare risparmiando rimanendo nella nazione, si deve prenotare il biglietto almeno 5 settimane prima. Perché in questo arco di tempo si può ottenere un risparmio almeno del 9% rispetto alla media.

Se la destinazione dovesse essere internazionale l’anticipo consigliato va da 5 a 6 mesi prima. In questo caso si risparmia almeno l’11% della cifra totale. Se si vuole viaggiare in Europa basta rispettare l’arco di tempo che va dalle 9 alle 10 settimane e non oltre. Vologratis suggerisce una seconda idea ovvero comprare i biglietti dei voli nel pomeriggio perché rispetto alla mattina i prezzi sono molto più bassi.

Prenotare voli nel fine settimana è poco vantaggioso, ecco perché

Si sconsiglia di prenotare voli di sabato e domenica, perché per la legge di mercato dato che le richieste aumentano, i prezzi salgono. Molti sono propensi a prenotare i viaggi nel fine settimana avendo più tempo libero per organizzarsi e fantasticare.

Invece è meglio prenotare tra giovedì e venerdì, in particolar modo nel mese di gennaio quando molte compagnie aeree offrono delle offerte importanti per invogliare il pubblico a viaggiare. Prima di prenotare si consiglia di cancellare i cookies che non consentono la registrazione dei dati di navigazione.

Consigli per risparmiare qualcosa di più facendo attenzione ai dettagli

Può tornare utile anche sapere quanto il volo è pieno. Per scoprire se il volo è pieno, si può semplicemente provare a fare una prenotazione per circa 25 persone. Se il sistema lo permette, allora i posti disponibili sono tanti. Di conseguenza con elevata probabilità in seguito ci sarà la possibilità di prenotare dei biglietti a costi inferiori.

Infine non bisogna dimenticare alcuni dettagli come optare per la bassa stagione, per gli orari di partenza e arrivo più scomodi, perché essendo meno convenienti, consentono di risparmiare importanti somme.

Per concludere prima di prenotare è meglio confrontare i prezzi delle varie agenzie viaggi, valutando compagnie diverse, usando motori di ricerca diversi e fare attenzione ai pacchetti per risparmiare euro su euro che alla fine fanno la differenza.