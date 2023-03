Come riprodurre le rose con 1 patata: solo così si moltiplicheranno all’infinito

Si possono riprodurre le rose con una sola patata? Con questo metodo si potrà ottenere una fioritura all’infinito.

Le rose sono tra i fiori più eleganti che ci siano oggi nel mondo, con il loro profumo e i loro mille colori. In molti si chiedono se sia possibile riprodurre le rose grazie ad una sola patata: gli esperti insegnano un metodo innovativo e divertente, da provare tutti i giorni sino a quanto le rose non si saranno finalmente moltiplicate.

Come riprodurre le rose con una patata?

I vivaisti esperti insegnano metodi facili da attuare, anche per chi non possiede il classico pollice verde. La prima cosa da fare per andare ad avere delle bellissime rose all’infinito è tagliare le talee, che avranno una lunghezza di circa 20 cm.

È importante che la pianta sia matura e abbia già fiorito almeno una volta in passato. La talea deve essere tagliata con le cesoie, utilizzando un taglio netto in obliquo. Prima di utilizzare ogni tipo di attrezzo si deve igienizzare e sterilizzare con l’aiuto dell’alcol denaturato. Le talee dovranno essere messe in un bicchiere con dell’acqua, sino a quando le patate non saranno pronte ad accoglierle.

Come far fiorire le rose con le patate

Non ci sono differenze in merito alla varietà di patate scelte, tuttavia meglio optare per quelle fresche e che non abbiano parti scure. Il buco dovrà essere fatto al centro della patata, con una profondità di 2cm circa (ci si aiuta con una matita).

Prendere la talea e immergerla nella patata, aiutandosi con della cannella che aiuta nella riproduzione. Adesso è il momento di prendere dei vasi grandi e riempirli di terriccio universale. Al centro di questo terriccio vanno piantate le patate, lasciando la parte della talea fuori dal terreno. È importante facilitare la crescita della piantina, magari con una busta di plastica che contrasti l’attacco di calore e di umidità.

Se si opta per questo metodo, una volta al giorno andrà tolta per far respirare la piantina.

Il lavoro non è ancora terminato, infatti adesso è il momento di osservare la crescita della piantina. Di solito in due settimane si possono notare le radici e il loro sviluppo, proprio grazie alla patata che è una fonte importante di nutrimento.

Per favorire una crescita sana, evitare sempre la luce diretta del sole e preferire una temperatura al di sopra dei 20°C.

Il terriccio dovrà essere sempre umido e non si dovranno formare dei ristagni d’acqua, svuotando i sottovasi frequentemente (ogni giorno). La piantina a questo punto dovrebbe svilupparsi, ed è pronta per essere trapiantata nel giardino oppure in un vaso adeguato alla grandezza.

È importante evidenziare che non tutte le qualità di rose possano essere impiegate per la propagazione. Infatti alcune varietà non sviluppano delle radici forti e non danno vita a nuove piantine. Per questo motivo chiedere sempre un consiglio al vivaista di fiducia.