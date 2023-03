Il Gp dell’Arabia Saudita, il secondo di questo mondiale di Formula 1, incorona ancora una volta la Red Bull. Non è il solito Max Verstappen a vincere nel circuito di Jedda, ma il suo compagno, Sergio Perez, rimasto prima per tutta la gara. L’olandese, che doveva recuperare qualche posizione per il cambio motore e quindi per la partenza lontana dal pit stop, arriva comunque secondo, davanti sicuramente alle monoposto della Ferrari.

La Rossa di Maranello, che pure partiva in quarta posizione con Carlos Sainz, e Charles Leclerc più lontano per lo stesso motivo del due volte campione del mondo, è arrivata sesta con lo spagnolo e settima con il monegasco. In terza posizione il veterano Fernando Alonso, l’ex ferrarista in sella alla sua Aston Martin, è arrivato prima delle due Mercedes, soprattutto quella di Lewis Hamilton.

Nel Gp dell’Arabia Saudita vince Perez, ma che rimonta di Verstappen. Male la Ferrari, e male Sainz

Il secondo Gran Premio della stagione automobilistica, quella della Formula 1 per intenderci, torna ad avere il sapore del rimpianto per la Rossa di Maranello. Pur partendo dodicesima con Charles Leclerc e quarta con Carlos Sainz, la Ferrari non riesce ancora a reggere i ritmi di una Red Bull che ha fatto doppietta, per la seconda volta di fila. Se in Bahrein era stato Max Verstappen ad avere la meglio, nel circuito di Jedda a vincere è stato il compagno di squadra, Sergio Perez, ma l’olandese è comunque arrivato secondo, recuperando ben tredici posizioni nel corso dei 50 giri in Arabia Saudita.

Alle spalle dei due piloti che l’anno scorso le hanno fatto portare a casa il mondiale costruttori davanti al Cavallino Rampante, di molto distaccato, c’era uno che in Italia, e sulla monoposto rossa c’è stato parecchio: Fernando Alonso. Il veterano della Formula 1, che partiva accanto al messicano, con la sua Aston Martin è scivolato in terza posizione, garantendosi comunque un posto sul gradino più basso del podio.

Quanto ai due “Carli”, lo spagnolo perde due posizioni e arriva sesto, mentre il monegasco ferma la sua rincorsa in settima posizione, davanti a loro ci sono i due Mercedes, prima George Russell e il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Il britannico riesce a scalare due posizioni, anche grazie al forfait dell’altro pilota dell’Aston Martin, Lance Stroll.