Come riparare un lavandino intasato, con questo trucco non necessiti dell’idraulico

Vi sveliamo come riparare un lavandino intasato senza dover per forza contattare l’idraulico e spendere una montagna di soldi.

Questo è un metodo davvero rapido e semplicissimo che vi permetterà di risolvere il fastidioso problema dell’intasamento del lavabo.

Lavandino intasato, perché succede

Il lavandino può essere soggetto a intasamenti che possono causare problemi e fastidi. Sapere le ragioni per cui il lavandino tende a intasarsi può aiutare a prevenire tali problemi in futuro.

I capelli sono tra le principali cause di intasamento del lavandino. Quando si lavano i capelli nel lavandino, i capelli possono cadere nel tubo e accumularsi nel tempo. La stessa cosa può accadere con altri detriti come pezzi di cibo, grasso, olio e sapone. Questi detriti possono attaccarsi alle pareti del tubo, bloccando il flusso dell’acqua.

L’accumulo di calcare è un’altra causa comune. L’acqua dura, che contiene elevate concentrazioni di calcio e magnesio, può lasciare residui calcarei che si accumulano all’interno del tubo. Questo può restringere il flusso dell’acqua e causare un intasamento.

Un tubo piegato o danneggiato può causare un intasamento del lavandino. Quando un tubo viene piegato o danneggiato, il flusso dell’acqua può essere limitato o bloccato completamente, causando l’accumulo di detriti.

Un scarico insufficiente può causare l’accumulo di detriti e ostacolare il flusso dell’acqua. Se l’acqua non viene scaricata rapidamente dal lavandino, può accumularsi, causando intasamenti.

L’uso di prodotti sbagliati per il lavandino può anche causare un intasamento. Ad esempio, l’uso di prodotti troppo aggressivi come candeggina, detersivi o acidi può corroderne le pareti e causare danni al tubo. Anche l’uso di troppo olio o grasso può causare l’intasamento del lavandino.

Per prevenire l’intasamento del lavandino, è importante prendere alcune precauzioni. Ad esempio, utilizzare un filtro per il lavandino può impedire che capelli e detriti finiscano nel tubo.

Inoltre, evitare di versare sostanze come olio e grasso nel lavandino può prevenire l’accumulo di detriti. Infine, l’uso di prodotti specifici per la pulizia del lavandino e il controllo regolare del flusso dell’acqua possono prevenire l’accumulo di detriti e il danneggiamento del tubo.

Ecco come sbloccare definitivamente

Un lavandino intasato è uno dei problemi più comuni nella casa moderna. Fortunatamente, ci sono alcuni metodi semplici ed efficaci per liberare un lavandino intasato senza dover chiamare un idraulico.

Il primo passo per liberare un lavabo intasato è rimuovere il tappo dello scarico. Lubrifica i bordi del tappo dello scarico con un lubrificante, come dell’olio, e poi passare un taglierino sottile per sollevare a poco a poco il tappo. Assicurati di fare attenzione a non graffiare o danneggiare il lavabo durante questo processo.

Una volta rimosso il tappo dello scarico, puoi utilizzare una piccola tenaglia per rimuovere ciò che ostruisce il condotto. Prova a raggiungere il più possibile nel tubo e rimuovi qualsiasi cosa che possa bloccare il flusso dell’acqua. Assicurati di non spingere l’ostruzione più a fondo nel tubo.

Se la piccola tenaglia non funziona, puoi provare a utilizzare un serpente da idraulico. Un serpente da idraulico è uno strumento lungo e flessibile che può essere inserito nel tubo per rimuovere l’ostruzione. Inserisci il serpente nel tubo e muovilo avanti e indietro finché non raggiungi l’ostruzione. Quindi, gira il serpente in modo da agganciare l’ostruzione e tiralo fuori.

Se i metodi precedenti non funzionano, puoi provare a utilizzare un dissolutore di ostruzioni. Ci sono molti tipi di dissolutori di ostruzioni disponibili sul mercato, ma la maggior parte funziona con la stessa logica. Versa il dissolvente nel lavabo e lascialo agire per il tempo indicato sulla confezione. Quindi, risciacqua il lavabo con acqua calda per rimuovere l’ostruzione.

Se non hai un serpente da idraulico o un dissolutore di ostruzioni a portata di mano, puoi provare a utilizzare una ventosa. Copri il lavabo con la ventosa e premi verso il basso, quindi tira verso l’alto rapidamente. Questo creerà una pressione negativa che può aiutare a rimuovere l’ostruzione.

Ci sono diverse opzioni disponibili per liberare un lavandino intasato. Puoi utilizzare una piccola tenaglia, un serpente da idraulico, un dissolvente di ostruzioni o una ventosa. Assicurati di fare attenzione durante il processo e di non danneggiare il lavabo.